Bei Deutz zahlt sich der eingeleitete Konzernumbau zunehmend aus. Im traditionell eher schwachen ersten Quartal verzeichnete der Motorenhersteller deutlichen Anstieg beim Auftragseingang. Vorstandschef Sebastian Schulte zeigte sich insbesondere von der Entwicklung im klassischen Motorengeschäft positiv überrascht. Die Aktie hebt ab. "Das gute Momentum, das wir haben, stützt ganz klar unsere Jahresziele", so der Deutsch-Vorstand auf der heutigen Pressekonferenz. Sollte die Dynamik im Jahresverlauf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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