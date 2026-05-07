Dt. Rüstungsaktien im Check: Arm: Produktionsprobleme? | Fortinet: Die Wende im Kurs? | Deutz: Stark!

Obwohl Arm gute Zahlen und einen überzeugenden Ausblick geliefert hat, ist die Aktie nachbörslich unter Druck geraten. Die Anleger sorgen sich darum, ob der Konzern die hohe Nachfrage auch bedienen kann. Ein Problem? Rheinmetall & Co: Deutscher Rüstungsboom mit Rissen? Lange Zeit waren die Aktien von Rheinmetall, Renk oder Hensoldt Selbstläufer im Depot. Mittlerweile haben die Papiere allerdings einen schweren Stand bei den Anlegern. Heute haben Rheinmetall und Vincorion ihre Zahlen für der eerste Quartal 2026 veröffentlicht. Daher nehmen wir die deutschen Rüstungskonzerne heute unter die Lupe. Depotwert Deutz gibt nach Zahlen weiter Gas - + 38 Prozen seit Aufnahme Bei der Aktie von Deutz …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran