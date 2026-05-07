Das Analysehaus TD Cowen hat das Kursziel für Strategy deutlich nach oben geschraubt. Die Analysten Lance Vitanza und Jonnathan Navarrete erhöhten ihre Prognose von 385 auf 395 Dollar. Damit trauen sie der Aktie ein Aufwärtspotenzial von mehr als 110 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs zu.Im Zentrum der Analyse steht ein Wechsel in der Kapitalstruktur. Das Unternehmen setzt verstärkt auf sogenannte STRC-Papiere. Dabei handelt es sich um unbefristete Vorzugsaktien mit einer variablen Verzinsung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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