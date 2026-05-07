Nach dem Rekordwert im März sind die Elektroauto-Neuzulassungen in Deutschland im April zwar zurückgegangen. Mit 64.350 neu zugelassenen BEV war es dennoch der stärkste April seit Beginn der Aufzeichnung und einer der stärksten Monate überhaupt. Weil der Pkw-Gesamtmarkt noch stärker nachgab, stieg der BEV-Anteil zugleich auf 25,8 Prozent. Im Jahresschnitt 2025 machten Elektroautos hierzulande einen Anteil von 19,1 Prozent am Gesamtmarkt aus. Das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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