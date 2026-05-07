© Foto: Nikolas Kokovlis - NurPhotoMilliardenübernahme, öffentliche Provokationen und ein gesperrter Account: Die bizarre eBay-Offensive von Ryan Cohen eskaliert weiter.Die bizarre Übernahmesaga rund um GameStop und eBay nimmt eine neue Wendung: GameStop-CEO Ryan Cohen hat nach eigenen Angaben dauerhaft Zugriff auf sein persönliches eBay-Konto verloren. Auf X veröffentlichte Cohen einen Screenshot, laut dem sein Konto gesperrt wurde, weil seine Aktivitäten angeblich ein Risiko für die eBay-Community dargestellt hätten. [twitter]2052226693582999898[/twitter] Die Sperre erfolgte kurz nachdem Cohen öffentlich erklärt hatte, über eBay Gegenstände verkaufen zu wollen, "um eBay zu bezahlen". Hintergrund ist sein Vorstoß, die …Den vollständigen Artikel lesen
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