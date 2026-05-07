Stuttgart (ots) -Seit dem 1. April 2026 sind Spritpreiserhöhungen an Tankstellen nur noch um 12 Uhr mittags erlaubt. Doch die Ergebnisse des Analyseteams der mehr-tanken-App und auto motor und sport zeigen: Es gibt eine erhebliche Anzahl an Verstößen gegen diese gesetzlich festgelegte Regelung."Allein in der Woche vom 29. April bis zum 6. Mai hat es 2.390 Verstöße gegeben", sagt Michael Winnebeck, Head of Digital Content & Strategy im Medienhaus Motor Presse Stuttgart. "Dabei haben wir sogar nur Erhöhungen nach 12.30 Uhr berücksichtigt, um nicht auch mögliche technische Schwierigkeiten zu erfassen."Betroffen waren bundesweit 777 Tankstellen, das entspricht 4,6 Prozent der 16.963 erfassten Stationen. "Auffällig ist die klare Ballung der Verstöße in Bayern und dort vor allem im Großraum München", sagt Winnebeck. "6,2 Prozent aller bayerischen Tankstellen haben im Erfassungszeitraum gegen die Spritpreisbremse verstoßen. Dahinter folgt Baden-Württemberg mit 5,8 Prozent betroffenen Stationen."Mehr Details auch zu anderen Bundesländern, Regionen und Landkreisen Deutschlands schlüsselt der Hintergrundbericht von auto motor und sport auf (hier lesen (https://www.auto-motor-und-sport.de/verkehr/enthuellung-spritpreisbremse-besonders-viele-verstoesse-in-bayern/)).Angesichts der Ergebnisse gibt es in der mehr-tanken-App in Kürze eine neue und einzigartige Funktion: "Nutzerinnen und Nutzer können dann über die App selbst melden, wenn eine Tankstelle gegen die Regeln spielt und die Preise nach 12 Uhr mittags erhöht", sagt Michael Winnebeck. "Daneben gibt es selbstverständlich wie gehabt alle weiteren Features: Die aktuellen Kraftstoffpreise angezeigt zu bekommen sowie eine Preis-Prognose und die günstigsten Tankstellen in der Nähe zu ermitteln. Fahrerinnen und Fahrer von Elektroautos können sich darüber hinaus Ladepunkte und deren Preise anzeigen lassen."Die mehr-tanken-App gibt es im Google Play-Store (https://play.google.com/store/apps/details?id=de.msg&hl=de&gl=US&pli=1) oder Apple App-Store (https://apps.apple.com/de/app/mehr-tanken/id395965464).Die Motor Presse Stuttgart und Hamburg (www.motorpresse.de) sind als führendes Special Interest- und Lifestyle-Medienhaus in Europa mit Lizenzausgaben und Syndikationen in 15 Ländern rund um die Welt verlegerisch aktiv. Die Gruppe publiziert über 30 Zeitschriftentitel, darunter auto motor und sport, promobil, MOTORRAD, Men's Health, Runner's World und weitere, auch digitale Medien in den Themenfeldern Auto, Motorrad, Luft- und Raumfahrt, Lifestyle, Sport und Freizeit. Alleininhaber der Motor Presse Stuttgart und Hamburg sind die Gründerfamilien Pietsch und Scholten zusammen mit Herrn Dr. Hermann Dietrich-Troeltsch.Pressekontakt:Kirsten SeglerReferentin UnternehmenskommunikationMotor Presse StuttgartTel.: +49 711 182-1265ksegler@motorpresse.dewww.motorpresse.deLinkedIn / Facebookshop.motorpresse.deOriginal-Content von: Motor Presse Stuttgart, AUTO MOTOR UND SPORT, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133390/6270935