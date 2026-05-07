Darmstadt (ots) -Pünktlich vor der Sommersaison erweitert die Online-Informationsplattform www.sonnenschutz-sonnenklar.info ihr Angebot um eine neue Unterrichtseinheit für die Sekundarstufe I und stellt gleichzeitig eine Vielzahl kostenfreier Materialien für die praktische Vermittlung von Sonnenschutzmaßnahmen für die Haut bereit. Das Angebot der vom Aktionsbündnis "Tag des Sonnenschutzes" betriebenen Plattform richtet sich mit seinen umfangreichen Informations- und Aktionsmaterialien an unterschiedliche Akteure aus den Bereichen Bildung, Sport, Gesundheitsschutz und -vorsorge sowie Medizin, Fachhandel und Verbraucherschutz.Mehr als Unterricht: Materialien für eigene Aktionen und VeranstaltungenZahlreiche leicht verständliche und praxisnahe Inhalte zum Thema UV-Schutz der Haut stehen zum kostenlosen Download bereit - darunter Flyer, Plakate, Spiele und praxisnahe Aktionsideen, wie beispielsweise ein Sonnenschutz-Bingo. Der entscheidende Mehrwert: Die Inhalte der Materialien sind alle wissenschaftlich fundiert und so konzipiert, dass sie als fertige Bausteine in unterschiedlichen Vermittlungssituationen funktionieren. Auf Bestellung erhältlich sind ebenfalls kostenfreie, markenneutrale Sonnenschutzmittel-Proben, die während Veranstaltungen, die in Frühjahr und Sommer vermehrt unter freiem Himmel stattfinden, zum Einsatz kommen können. Ob Sportfest, Projekttag, Ferienprogramm oder Vereinsaktion - Betreuungspersonen erhalten konkrete Informationen und Werkzeuge, um das Thema Sonnenschutz der Haut praxisnah, niedrigschwellig und wirkungsvoll zu vermitteln.Warum Sonnenschutz frühzeitig beginntDie frühzeitige Aufklärung über den richtigen Sonnenschutz der Haut ist wichtig, denn UV-Strahlung kann nicht nur zu vorzeitiger Hautalterung führen, sondern auch das Risiko für Hauterkrankungen wie Hautkrebs erhöhen. Besonders Kinder und Jugendliche sind gefährdet, da sie sich viel im Freien aufhalten und ihre Haut empfindlicher reagiert. Gleichzeitig wird gerade im jungen Alter der Sonnenschutz im Alltag häufig unzureichend umgesetzt. Umfragen zeigen, dass das Auftragen von Sonnenschutzmitteln häufig vergessen wird und viele Kinder schon in jungen Jahren einen Sonnenbrand hatten. Das ist besonders gravierend, da Hautschäden, die im jungen Alter eingetreten sind, sich langfristig auswirken können. Daher ist es wichtig, frühzeitig Wissen zu vermitteln und ein gesundheitsbewusstes Verhalten zu fördern. Genau hier setzt das Informationsangebot der Website sonnenschutz-sonnenklar.info an, das kontinuierlich erweitert wird und gezielt auf verschiedene Alters- und Zielgruppen zugeschnitten ist.Dabei sein und Engagement sichtbar machenSchulen, Vereine, Kitas, Betreuungseinrichtungen oder Gesundheitszentren und -praxen sind eingeladen, über dieses wichtige, gesamtgesellschaftlich relevante Thema zu informieren. Sonnenschutz-sonnenklar.info unterstützt alle Akteure bei ihren Aktionen und Veranstaltungen durch die auf der Plattform bereitgestellten Materialien, um zu einer breitgestreuten Wissensverbreitung beizutragen. Zentrale Anlaufstelle, um die eigene Veranstaltung sichtbar zu machen, ist der integrierte Aktionskalender (https://www.sonnenschutz-sonnenklar.info/aktionskalender/) der Plattform. Engagierte können dort selbst Veranstaltungen eintragen und Interessierte finden schnell passende Angebote ganzjährig in ihrer Nähe.Ein Aktionstag mit Aktivierungsfunktion: Der "Tag des Sonnenschutzes"Interessierte können sich bereits jetzt den 21. Juni 2026 vormerken, den bundesweiten "Tag des Sonnenschutzes". An diesem Tag wird dem Thema UV-Schutz für die Haut von zahlreichen Organisationen bundesweit verstärkt Aufmerksamkeit geschenkt und zur gesundheitlichen Aufklärung beigetragen. Es gibt Infoveranstaltungen und Aktionen. Der Sonnenschutz der Haut ist jedoch nicht auf Aktionstage oder die Sommermonate beschränkt, sondern das ganze Jahr über von Bedeutung.Ganzjährig einsetzbares Unterrichtsmaterial mit AlltagsbezugGanzjährig ist daher auch die neue Unterrichtseinheit für die Sekundarstufe I für die Klassenstufen 7 bis 9 mit dem Titel "Sonnenschutz? Sonnenklar! Die Haut und der UV-Schutz" einsetzbar. Sie steht ab sofort über die Plattform zum Download als PDF bereit. In fünf Unterrichtsstunden vermittelt sie wissenschaftlich fundiert grundlegendes biologisches Wissen und ist direkt einsetzbar im Unterricht. Die Einheit wurde lehrplanorientiert mit Pädagogen entwickelt und behandelt den Aufbau der Haut, die Wirkung von UVA- und UVB-Strahlung sowie zentrale Einflussfaktoren wie Hauttyp, UV-Index und Lichtschutzfaktor. Ziel ist es, Schülerinnen und Schüler zu befähigen, Risiken zu erkennen und eigenverantwortlich Schutzmaßnahmen umzusetzen. Methodisch setzt das Konzept auf aktivierende Formate: Fallbeispiele aus dem Alltag, QR-Code-gestützte Recherchen, Mythen-Checks und problemorientierte Aufgaben fördern eigenständiges Arbeiten und eine nachhaltige Verhaltensänderung. Ergänzt wird das Angebot durch eine Unterrichtseinheit für den Sachkundeunterricht in der Grundschule.Zum Aktionsbündnis "Tag des Sonnenschutzes"Das Aktionsbündnis "Tag des Sonnenschutzes" vereint interdisziplinäre Akteure aus Gesundheitsschutz, Medizin, Sport, Verbraucherschutz und Fachhandel. Ziel ist es, das Bewusstsein für die langfristige Bedeutung eines wirksamen Sonnenschutzes zu stärken und fundiertes Wissen für unterschiedliche Alltagssituationen bereitzustellen.Realisierung und Betrieb von www.sonnenschutz-sonnenklar.info erfolgt durch health&media GmbH (https://www.health-media.de/), der Digitalagentur für die Gesundheitswirtschaft aus Darmstadt.Pressekontakt:Steffen Wolfhealth&media GmbHLandwehrstrasse 5464293 DarmstadtE-Mail: sonnenschutz-sonnenklar@haut.deOriginal-Content von: Aktionsbündnis zum Tag des Sonnenschutzes, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180060/6270931