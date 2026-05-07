Nach einem schwachen Jahresstart konnte sich die Disney-Aktie in den letzten Wochen wieder etwas nach oben arbeiten. Nun hat der Medien- und Unterhaltungskonzern seine Zahlen vorgelegt, die den Kurs weiter nach oben treiben. Am Mittwoch war der Titel mit einem Plus von +7,54% bester Performer im US-Leitindex Dow Jones. Ist damit der Boden für eine Trendwende bereitet oder sollten Anleger weiter auf der Hut bleiben? Zahlen über den Erwartungen Mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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