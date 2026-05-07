NEW YORK (dpa-AFX) - Nach ihrem zuletzt starken Lauf haben sich die Leitindizes an den US-Aktienmärkten am Donnerstag im frühen Handel in träger Verfassung präsentiert. Dennoch erklommen der S&P 500 und der Nasdaq 100 im frühen Handel weitere Rekordhochs.

Der Dow Jones Industrial sank zuletzt um 0,1 Prozent auf 49.867 Punkte, nachdem er anfangs kurzzeitig über die Marke von 50.000 Punkten geklettert war. Der marktbreite S&P 500 notierte praktisch unverändert bei 7.365 Zählern. Für den Nasdaq 100 ging es um 0,3 Prozent auf 28.675 Punkte nach oben. Seit dem Jahrestief Ende März hat sich der technologielastige Auswahlindex mittlerweile um gut 25 Prozent erholt.

Eine Einigung über ein Ende des Kriegs mit dem Iran ist nach Einschätzung von US-Präsident Donald Trump in den kommenden Tagen möglich. Zugleich aber drohte Trump dem Land in einem Gespräch mit dem Sender PBS erneut: Falls es keine Einigung gebe, müsse man wieder damit anfangen, den Iran "in Grund und Boden zu bombardieren"./edh/he

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