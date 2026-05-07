Das Analysehaus Franke und Bornberg hat erneut die Lebensversicherer und privaten Krankenversicherer im Hinblick auf deren Solvabilitätsquoten unter Solvency II beleuchtet. Die Analyse zeigt die Solvabilität im Vergleich von 2016 bis 2025. Erstmals bezieht der map-report auch Schaden-/Unfallversicherer ein. Die Gesellschaften haben abermals ihre SFCR-Berichte nach dem Solvency-II-Regime vorgelegt. Im Rahmen des map-report 944 hat Franke und Bornberg die Daten ausgewertet. Zum ersten Mal haben die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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