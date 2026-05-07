Der norwegische Energiekonzern Equinor wies für das erste Quartal einen Umsatzrückgang um 5,3 % auf 27,81 Mrd. $ aus. Die Produktion erhöhte sich dagegen um 9 % auf 2,31 Mio. Barrel Öläquivalent pro Tag. Der bereinigte Betriebsgewinn stieg um 13 % auf 9,77 Mrd. $ und überbot damit den Marktkonsens von 9,0 Mrd. $. Unter dem Strich legte das Ergebnis je Aktie um 27,8 % auf 1,24 $. Equinor erhöht jetzt die Quartalsdividende um 2 Cent auf 0,39 $ je Aktie und will 2026 Aktien im Volumen von 1,5 Mrd. $ zurückkaufen. Wegen Gewinnmitnahmen und der Entspannung in Nahost brach der Kurs gestern aber um über 9 % ein und tendierte heute rund 3 % schwächer. Anleger sollte hier vorerst an der Seitenlinie bleiben.
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