Der deutsche Schnelllade-Anbieter Citywatt hat den Ladeinfrastruktur-Entwickler Evoltra übernommen. Mit dem Zusammenschluss stärkt Citywatt insbesondere seine Kompetenzen in der Projektentwicklung. Im Zuge der Eingliederung hat Evoltra in Citywatt Development GmbH umfirmiert. Bei der 2024 gegründeten Evoltra GmbH mit Standorten in München und Ingolstadt handelt es sich um einen Entwickler öffentlicher Schnellladeinfrastruktur. Hinter dem Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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