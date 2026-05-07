ChargePilot, das Lade- und Energiemanagement von The Mobility House Solutions, ist nun europaweit als eigenständiges Produkt verfügbar. Das herstellerunabhängige System ist in der Lage, E-Flotten und Energiesysteme als smarte Schnittstelle zu verbinden. Mit dem ChargePilot ist The Mobility House groß geworden. Das Lade- und Energiemanagement ist laut dem Münchner Unternehmen als herstellerunabhängige Lösung bereits an über 2.700 Standorte in 20 Ländern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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