DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 8. Mai (vorläufige Fassung)

=== *** 05:00 JP/Sony Corp, Jahresergebnis und Strategieupdate *** 06:25 JP/Toyota Motor Corp, Jahresergebnis *** 06:45 DE/Krones AG, Ergebnis 1Q (13:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Commerzbank AG, Ergebnis 1Q und Strategie bis 2030 (09:00 Analystenkonferenz; 10:45 PK) *** 07:00 DE/Evonik Industries AG, Ergebnis 1Q (11:00 Earnings-Call) *** 07:30 DE/Bechtle AG, Ergebnis 1Q (10:30 PK) 08:00 ES/International Consolidated Airlines Group SA, Ergebnis 1Q *** 08:00 DE/Handelsbilanz März kalender- und saisonbereinigt PROGNOSE: k.A. zuvor: +19,8 Mrd Euro Exporte PROGNOSE: k.A. zuvor: +3,6% gg Vm Importe PROGNOSE: k.A. zuvor: +4,7% gg Vm *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe März saisonbereinigt PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: -0,3% gg Vm" 08:30 JP/Nintendo Co Ltd, Jahresergebnis *** 09:00 ES/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede zur Eröffnung des LatAm Economic Forum des Banco de Espana *** 09:05 ES/EZB-Vizepräsident De Guindos, Fireside Chat bei XII Foro Megatendencias organised by el Economista 10:00 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, HV 10:00 DE/Siltronic AG, HV 10:00 DE/Sto SE & Co. KGaA, Ergebnis 1Q 11:45 SG/Fed-Gouverneurin Cook, Rede zu "Tokenisierung and Implications for the Financial System" *** 12:00 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Ergebnis 1Q *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten April Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +55.000 gg Vm zuvor: +178.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 4,3% zuvor: 4,3% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,8% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+3,5% gg Vj *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Mai PROGNOSE: 49,7 zuvor: 49,8 *** 18:00 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Rede bei Reinoldimahl *** 18:15 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu "Strukturelle Herausforderungen der deutschen Wirtschaft" ===

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May 07, 2026 10:20 ET (14:20 GMT)

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