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Dow Jones News
07.05.2026 16:51 Uhr
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TAGESVORSCHAU/Freitag, 8. Mai (vorläufige Fassung)

DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 8. Mai (vorläufige Fassung) 

=== 
*** 05:00 JP/Sony Corp, Jahresergebnis und Strategieupdate 
*** 06:25 JP/Toyota Motor Corp, Jahresergebnis 
*** 06:45 DE/Krones AG, Ergebnis 1Q (13:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 DE/Commerzbank AG, Ergebnis 1Q und Strategie bis 2030 
     (09:00 Analystenkonferenz; 10:45 PK) 
*** 07:00 DE/Evonik Industries AG, Ergebnis 1Q (11:00 Earnings-Call) 
*** 07:30 DE/Bechtle AG, Ergebnis 1Q (10:30 PK) 
  08:00 ES/International Consolidated Airlines Group SA, Ergebnis 1Q 
*** 08:00 DE/Handelsbilanz März 
     kalender- und saisonbereinigt 
     PROGNOSE: k.A. 
     zuvor:  +19,8 Mrd Euro 
     Exporte 
     PROGNOSE: k.A. 
     zuvor:  +3,6% gg Vm 
     Importe 
     PROGNOSE: k.A. 
     zuvor:  +4,7% gg Vm 
*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe März saisonbereinigt 
     PROGNOSE:   +0,5% gg Vm 
     zuvor:     -0,3% gg Vm" 
  08:30 JP/Nintendo Co Ltd, Jahresergebnis 
*** 09:00 ES/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede zur Eröffnung des 
     LatAm Economic Forum des Banco de Espana 
*** 09:05 ES/EZB-Vizepräsident De Guindos, Fireside Chat bei 
     XII Foro Megatendencias organised by el Economista 
  10:00 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, HV 
  10:00 DE/Siltronic AG, HV 
  10:00 DE/Sto SE & Co. KGaA, Ergebnis 1Q 
  11:45 SG/Fed-Gouverneurin Cook, Rede zu "Tokenisierung and Implications 
     for the Financial System" 
*** 12:00 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Ergebnis 1Q 
*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten April Beschäftigung ex Agrar 
     PROGNOSE:  +55.000 gg Vm 
     zuvor:   +178.000 gg Vm 
     Arbeitslosenquote 
     PROGNOSE:  4,3% 
     zuvor:   4,3% 
     durchschnittliche Stundenlöhne 
     PROGNOSE:  +0,3% gg Vm/+3,8% gg Vj 
     zuvor:   +0,2% gg Vm/+3,5% gg Vj 
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Mai 
     PROGNOSE:   49,7 
     zuvor:     49,8 
*** 18:00 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Rede bei Reinoldimahl 
*** 18:15 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu "Strukturelle Herausforderungen 
     der deutschen Wirtschaft" 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/apo/kla

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May 07, 2026 10:20 ET (14:20 GMT)

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