Meschede-Grevenstein (ots) -- Autoren mit großem Gespür für bewegende Momente- Herausragende Leistungen in Wort, Bild und Video- Festakt in Berlin mit politischer WürdigungDie Jury hat entschieden, die Urkunden sind übergeben: Aus mehr als 150 Einsendungen wurden sechs Gewinner für den 23. Veltins-Lokalsportpreis ausgewählt. Mehr als 70 Prozent der Einsendungen wurden in der Kategorie "Wort" eingereicht, dort war der Wettbewerb am intensivsten. Umso schwerer hatte es die Jury, die zwei Gewinner festzulegen. Michaela Widder ist es mit ihrem Beitrag in der Sächsischen Zeitung gelungen, sich durchzusetzen. Sie belegt mit ihrem Text "Nach dem Suizid ihres Mannes: Wie Katrin Beck zurück ins Leben läuft" den ersten Platz in der Kategorie "Wort". Worum geht es: Die Tragödie um den Radebeuler Immobilienmakler sorgt im Mai 2024 für Schlagzeilen in der Region. Starke Depressionen beeinträchtigten seinen Alltag schon lange, als er infolge einer juristischen Auseinandersetzung den Entschluss fasst, seinem Leben ein Ende zu setzen. Er hinterlässt keinen Abschiedsbrief, aber einen Eintrag im Terminkalender. Sehr einfühlsam, aber zugleich auch detailreich blickt die Autorin Michaela Widder nach dem Jury-Urteil auf das damalige Geschehen zurück und lässt die Leserinnen und Leser teilhaben an der Trauer der Witwe. Die 46-Jährige berichtet über ihren Entschluss, dass der Sport ihr helfen solle, zurück ins Leben zu finden. Sie beginnt wieder mit dem Laufen, geht schließlich gegen den Rat ihrer Ärzte beim Chicago-Marathon an den Start und absolviert die 42,195 Kilometer in 4 Stunden und 18 Minuten. Die Autorin Michaela Widder verknüpft in ihrem Beitrag das Thema Depression und die Folgen für Betroffene und Angehörige mit dem Hobby Sport als Mutmacher für alle, die sich in einer ähnlichen Situation befinden.Investigative Recherche in der KreisligaDen zweiten Platz in der Kategorie belegt Michael Schwartz. Er berichtet in der Kreiszeitung Böblinger Bote über den "Wettskandal in der Kreisliga". Weltweite Geldwetten auf Fußballspiele des Letzten gegen den Vorletzten in der untersten möglichen Liga - gibt es nicht? Gibt es sehr wohl! Lokalsportredakteur Michael Schwartz hat anhand zweier konkreter aktueller Beispiele aus der Kreisliga darüber aufgeklärt, war live bei der Erfassung eines Datenscouts dabei und hat recherchiert, warum die Polizei trotz Gesetzesverstoßes nicht eingegriffen hat. So brachte der Autor ein Thema, das nahezu niemand auf dem Schirm hatte, weil es so absurd klingt, in die Öffentlichkeit und hat auch bei Vereinen ein Bewusstsein dafür geschaffen, wie sie helfen können, den Amateurfußball vor illegalen Wetten zu schützen. Eine sehr gelungene, aufwändige Recherchearbeit, wie die Jury findet. "Sachen gibt's, die gibt's nicht", so hatte Michael Schwartz den ersten Teil der insgesamt dreiteiligen Berichterstattung überschrieben. Dabei beschreibt er, warum die Gefahr von Manipulationen im Amateurbereich besonders groß ist.Dynamik im Fokus der KameraAuch zahlreiche Fotoeinsendungen hatte die Jury zu sichten und zu bewerten. Gewonnen hat schließlich Thorsten Richter, der mit seinem Bild "Fahrturnier" in der Oberhessischen Presse den ersten Platz in der Kategorie "Bild" belegt. Thorsten Richter hatte das Fahrturnier ins Ebsdorf fotografisch begleitet und eine spektakuläre Aufnahme eingereicht. Das Foto fängt einen besonderen Moment des Fahrsports ein. Auf dem Foto zu sehen ist Lars Bergmoser vom RFV Wollmartal, der beim Geländefahren mit seinem Pferde-Zweispänner durchs Wasser ging. Das Wasser ist hier ein wesentliches Element, das durch die Wucht der Hufe und Räder in eine hochexplosive Skulptur verwandelt wird. Fotograf Thorsten Richter ist es gelungen, mit seinem Foto das Zusammenspiel aus purer Kraft und technischer Präzision einzufangen.Eine Symbiose aus Sport und ArchitekturRudi Penk belegt mit seinen Fotos der beiden Kunstradfahrer Torben Staudenmaier und Sonja Stalter, erschienen in der Heidenheimer Zeitung, den zweiten Platz in der Kategorie "Bild". Die Fotos zeigen die beiden Kunstradfahrer in spektakulären Posen an ungewöhnlichen Orten, darunter vor der Orgel der Heidenheimer Michaelskirche oder im Kunstmuseum Heidenheim. Sie vermitteln, so die Jurybegründung, die besondere Ästhetik der puristischen Sportfotografie. Rudi Penk bricht mit der allgemeinen Erwartung und platziert den dynamischen, hocheleganten Sport des Kunstradfahrens in die kühle, geometrische sowie sakrale Architektur von Museum und Kirche. Die Bilder verbinden Sport und Kultur und machen deutlich, dass beides auch hervorragend zusammen funktioniert.Innovative Formate erobern das NetzAuch in der Onlinekategorie war die Konkurrenz groß, immerhin werden die Redaktionen immer kreativer, verknüpfen verschiedene Kanäle miteinander, sind in den sozialen Medien präsent, nutzen Video-, Ton-, Foto- und Textmaterial, um den Leserinnen und Lesern des Lokalsports spannenden Content zu liefern. Immer wieder entwickeln sie neue Formate, die in ihren Dimensionen über die Grenzen der klassischen Lokalsportberichterstattung im Zeitungsformat hinausgehen. "Amateurfußball schreibt die besten Geschichten - und wir wollen sie erzählen!" So umschreiben Franziska Donauer, Marcel Storch, Tobias Manges, Philipp Durillo, Benedikt Palm, Theresa Eickhoff und Felix Rehm von der Verlagsgruppe Rhein Main (VRM) ihr Video-Projekt "Kreisliga Royal", für das sie den ersten Platz in der Kategorie "Online" geholt haben. Sie nehmen sich verschiedener Themen aus dem Amateurfußball in Rheinhessen, Wiesbaden, Südhessen und Mittelhessen an und berichten in kurzweiligen Videos darüber. Egal, ob es sich dabei um Krisen, Erfolge, Skurriles oder Porträts handelt.Eine emotionale Reise hinter die KulissenViel Engagement und Einsatz bewies auch Marko Aleksic mit seiner Dokumentation "Playoffs", für die er sich den zweiten Platz in der Kategorie "Online" sicherte. Nachdem der Volontär der OVB-Heimatzeitungen mit der U17-Eishockey-Mannschaft der Starbulls Rosenheim zu einem Halbfinal-Playoff-Spiel in Mannheim gefahren und mit vielen Fotos und Videos zurückgekommen ist, entstand die Idee eines Films. Dafür begleitete er die Mannschaft bis zum Ende der Playoffs auf Schritt und Tritt. Herausgekommen ist ein dreißigminütiges Video, das Aleksic in Eigenregie erstellte und die Zuschauer hinter die Kulissen eines jungen, ambitionierten Teams mitnimmt. Zu sehen sind unter anderem die Kabinenansprachen des Trainers, Actionszenen und die Vor- und Nachbereitung der Spiele.Qualität als härteste Währung im LokalsportSeit nunmehr 23 Jahren zeichnet der Veltins-Lokalsportpreis deutschlandweit Lokalsportredaktionen für herausragende journalistische, fotografische und multimediale Arbeiten aus. Um innovative Konzepte, tiefgründige Serien und Beiträge zu unterstützen, die weit über die alltägliche Ergebnisberichterstattung hinausgehen, schreiben der Verband Deutscher Lokalzeitungen und Lokalmedien (VDL) und die Brauerei C. & A. Veltins alljährlich diesen renommierten Preis aus. Seit der Erstausschreibung im Jahr 2004 erhielt die Jury bereits mehrere tausend Einreichungen - ein Beleg für die ungebrochene Vitalität des Ressorts. "Der Lokalsport ist das Herzstück der regionalen Identität. Mit dem Veltins-Lokalsportpreis wollen wir jene Journalistinnen und Journalisten stärken, die mit Leidenschaft und handwerklicher Exzellenz die Geschichten hinter den Ergebnissen erzählen", betont Ulrich Biene, Leiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Brauerei C. & A. Veltins. Der Jury des Veltins-Lokalsportpreises 2026 gehören Christina Aicher (Heimatsportredakteurin bei der Passauer Neuen Presse), Ulrich Biene (Brauerei C. & A. Veltins), Alfred Büllesbach (VISUM Agentur für Bildjournalismus), Ralf Leineweber (Chefredakteur der Celleschen Zeitung) sowie Professor Christof Seeger (Hochschule der Medien, Stuttgart) an. "In einer digitalen Medienwelt ist Qualität die härteste Währung. Der Wettbewerb zeigt jedes Jahr aufs Neue, wie modern und crossmedial lokaler Sportjournalismus heute gedacht wird", ergänzt Professor Christof Seeger.Pressekontakt:Verband Deutscher Lokalzeitungen und Lokalmedien (VDL):Daniela Braun, Telefon: 030 39805167, daniela.braun@lokalpresse.deWeitere Information z. Verband Deutscher Lokalzeitungen und Lokalmedien (VDL)www.lokalpresse.de und zum Veltins Lokalsportpreis www.lokalsportpreis.deBrauerei C. & A. VELTINS:Ulrich Biene, Telefon: 02934 - 959 325, ulrich.biene@veltins.deWeitere Informationen der Brauerei C. & A. VELTINS im Internet verfügbar: www.bierpresse.de, www.veltins.de, www.vplus.deOriginal-Content von: Brauerei C. & A. VELTINS GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/24351/6270968