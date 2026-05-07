© Foto: GEORG HOCHMUTH - www.picturedesk.comWährend des Iran-Kriegs kletterte der Rohölpreis auf neue Höhen. Zugleich fiel Gold und damit auch Silber. Wie geht es jetzt weiter?Die Aussichten für die Edelmetalle hatten sich deutlich verschlechtert. War man noch zu Beginn des Jahres davon ausgegangen, dass globale Krisen bedeutene Preistreiber für Gold und vor allen Dingen Silber sein könnten, so verkehrte sich diese Annahme in ihr Gegenteil. Und: Wenn der Goldpreis steigt, so klettert Silber stärker. Im Falle von Verlusten gilt dieser Mechanismus auch. Der Goldpreis fiel nahezu in Korrelation zu den steigenen Rohölpreisen. Der starke US-Dollar und durch die Krise verursachte Inflation machten zinslose Anlagen wie Gold und Silber …Den vollständigen Artikel lesen
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