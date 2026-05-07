© Foto: Dominika Zarzycka - SOPA Images via ZUMA Press WireRekordumsatz, verdoppelter Gewinn, Prognose weit nach oben geschraubt: Howmet Aerospace macht vor, wie ein Luftfahrtzulieferer die Nahost-Krise einfach wegwächst.Der amerikanische Luft- und Raumfahrtzulieferer Howmet Aerospace hat im ersten Quartal 2025 sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn die Erwartungen der Analysten klar übertroffen und anschließend seine Jahresprognose erheblich nach oben korrigiert. Die Aktie reagierte zum US-Börsenstart mit einem Kurssprung von rund 8 Prozent auf knapp 276 US-Dollar. Der Konzern erzielte von Januar bis März einen Umsatz von 2,31 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von knapp einem Fünftel gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Der …Den vollständigen Artikel lesen
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