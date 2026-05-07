Die nächste Milliarden-Revolution startet jetzt - im All. Über unseren Köpfen entstehen neue Mega-Märkte: Satelliten-Internet, Mondlogistik und Hightech-Infrastruktur für die nächste Raumfahrt-Ära. Börsenexperte Harald Gabel zeigt exklusiv 3 Space-Aktien, die vor einer möglichen Kursexplosion stehen könnten.Der Markt für kommerzielle Raumfahrt explodiert förmlich und könnte bis 2030 auf weit über 500 Milliarden bis hin zu mehr als 1 Billion US-Dollar anwachsen. Satelliten-Internet, Erdbeobachtung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär