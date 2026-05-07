Hamburg/Bielefeld (ots) -Die Hamburger Sparkasse und Mehrwerk haben zum 01.05.2026 gemeinsam die nächste Entwicklungsstufe des HaspaJokers gestartet. Seit vielen Jahren steht der HaspaJoker für Kundennähe, relevante Mehrwerte und ein starkes Leistungsversprechen für Hamburger Kundinnen und Kunden. Mit mehr als 810.000 Konten ist er das erfolgreichste Mehrwertbanking-Programm in Europa. Ziel der Zusammenarbeit ist es, dieses etablierte Erfolgsmodell auf Basis einer neuen Technologieplattform konsequent weiterzuentwickeln - noch moderner, digitaler und noch stärker auf die Bedürfnisse heutiger und zukünftiger Kundinnen und Kunden ausgerichtet.Für HaspaJoker-Kundinnen und -Kunden bleiben alle bewährten Funktionen und Vorteile erhalten. Gleichzeitig wurde das Angebot gezielt weiterentwickelt: mit einem neuen digitalen Erscheinungsbild, einer intuitiveren Nutzerführung, verbesserten Self-Service-Möglichkeiten und zusätzlichen Funktionen, die den Zugang zu Mehrwerten noch einfacher, transparenter und alltagsnäher gestalten.Die neue App und das modernisierte Portal bilden die technologische Grundlage für die nächste Entwicklungsstufe des HaspaJokers. Nutzerinnen und Nutzer können Vorteile schneller finden, gebuchte Leistungen und persönliche Mehrwerte besser nachvollziehen und zahlreiche Services noch komfortabler digital nutzen. Ergänzend werden die bestehenden Mehrwerte in den Bereichen Veranstaltungen, Reisen, Sicherheit und regionale Angebote gezielt ausgebaut, um den HaspaJoker gemeinsam weiterzuentwickeln und auch künftig als starken Alltagsbegleiter für Hamburger Kundinnen und Kunden zu positionieren."Der HaspaJoker steht seit mehr als 25 Jahren für echten Mehrwert, hohe Relevanz und eine starke Verbindung zu unseren Kundinnen und Kunden. Gemeinsam mit Mehrwerk entwickeln wir unser erfolgreiches Angebot konsequent weiter, um ihnen auch künftig ein modernes und attraktives Mehrwertprogramm zu bieten - technologisch auf höchstem Niveau, noch digitaler, persönlicher und näher an ihrem Alltag", sagt Haspa-Vorständin Birte Quitt."Der HaspaJoker ist ein außergewöhnlich starkes Erfolgsmodell und ein etablierter Pionier im europäischen Markt. Unser gemeinsames Ziel ist es, dieses Fundament mit einer neuen Technologieplattform in die nächste Generation zu führen - mit noch mehr Kundenzentrierung, digitaler Exzellenz und regional relevanten Mehrwerten", sagt Niels Kokkeel, Chief Commercial Officer von Mehrwerk. "Es geht nicht um die Ablösung eines bestehenden Angebots, sondern um dessen konsequente Weiterentwicklung. Gemeinsam mit der Haspa schaffen wir die Grundlage, um den HaspaJoker technologisch und strategisch auf das nächste Level zu heben."Über die Hamburger SparkasseSeit 1827 ist die Hamburger Sparkasse die führende Bank für alle Hamburger. Sie unterstützt die Menschen und Unternehmen in der Metropolregion Hamburg bei allen Finanzfragen und darüber hinaus. Mit dem HaspaJoker-Mehrwertkonto profitieren die Kunden von zahlreichen Vorteilen und Services. Die Haspa finanziert die meisten Startups in Hamburg und verfügt über besonderes Branchen-Know-how für große Immobilien- oder Unternehmenskunden. Für vermögende Kunden gibt es das Haspa Private Banking ausgezeichnet als bester Vermögensverwalter im deutschsprachigen Raum. In ihren 100 Nachbarschaftsfilialen ist die Haspa Gastgeber und persönlicher Ansprechpartner für alle Bedürfnisse ihrer 1,5 Mio. Kunden. Durch ihr vielfältiges gesellschaftliches Engagement fördert sie das Gemeinwohl insbesondere in den Bereichen Bildung und Soziales, Kunst, Musik und Sport.www.haspa.deÜber MehrwerkMehrwerk mit Hauptsitz in Bielefeld ist Europas führende Plattform für datengetriebene Mehrwertlösungen. Gemeinsam mit Partnern aus Banken, Versicherungen, Handel und weiteren Branchen entwickelt Mehrwerk kundenzentrierte Mehrwertprogramme, die den Alltag von Millionen Menschen durch relevante Vorteile, digitale Services und passgenaue Zusatzleistungen bereichern. Dabei verbindet Mehrwerk digitale Innovation mit regionaler Relevanz, um Kundinnen und Kunden sowohl übergreifende Mehrwerte als auch lokale, alltagsnahe Vorteile zu bieten. Ziel ist es, nachhaltige Mehrwerte zu schaffen, die Komfort, Sicherheit, finanzielle Vorteile und regionale Nähe sinnvoll miteinander verbinden.Pressekontakt:Pressekontakt MehrwerkAtilla ParlarMehrwerk GmbHE-Mail: a.parlar@mehrwerk.comPressekontakt HaspaAndré GrunertHamburger Sparkasse AGandre.grunert@haspa.deOriginal-Content von: Mehrwerk GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170973/6270980