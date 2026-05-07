Deutz startet dynamisch ins Jahr 2026

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Auftragseingänge ziehen deutlich an und die Aktie reagiert mit Kursplus.





Die Deutz AG ist mit spürbarem Wachstum in das Geschäftsjahr 2026 gestartet. Im ersten Quartal legten die Auftragseingänge gegenüber Q1 2025 um 41,2% auf rund 771 Mio. Euro zu. Der Umsatz stieg im gleichen Zeitraum um 8,4% auf rund 530 Mio. Euro.



Auch auf der Ergebnisseite zeigte sich eine Verbesserung: Die EBIT-Marge erhöhte sich um rund 1,8 Prozentpunkte auf etwa 7 Prozent. Das bereinigte EBIT lag bei rund 37,3 Mio. Euro. Das Kölner Unternehmen bekräftigte zudem seine längerfristige Zielsetzung und stellt bis 2030 eine EBIT-Marge von 10 Prozent in Aussicht.



CEO Dr. Sebastian C. Schulte erklärte, dass neben dem klassischen Motorengeschäft zunehmend auch neue Geschäftsfelder, darunter New Energy und Defence, sowie das Servicegeschäft als Wachstumsbereich zum Ergebnis beitragen. Zugleich betonte er, dass das Umfeld angesichts geopolitischer Entwicklungen und weiterer Einflussfaktoren weiterhin herausfordernd bleibe. Zusätzliche Impulse kamen dem Unternehmen zufolge aus dem Kostensenkungsprogramm "Future Fit". Das Einsparungsziel von rund 50 Mio. Euro sei demnach um etwa 10 Prozent übertroffen worden.



An der Börse wurde die Entwicklung positiv aufgenommen: Die Deutz-Aktie legte im Tagesverlauf um rund 8 Prozent auf etwa 11,45 Euro zu, nachdem sie bereits am Vortag um knapp 7 Prozent gestiegen war.











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Quelle: HSBC





















