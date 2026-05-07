Der US-Dollar wankt, Gold rückt ins Zentrum der Machtfrage. Jan Willhöft zeigt, warum China, Öl und Zentralbanken Anleger jetzt elektrisieren sollten.Jan Willhöft, Partner von AXINO Capital, blickt auf wallstreetONLINE TV hinter die Schlagzeilen zum Iran-Konflikt und zeigt, was sich parallel im globalen Finanzsystem verschiebt. Im Fokus stehen Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und China. Immer mehr Staaten suchen offenbar Wege aus der Abhängigkeit vom US-Dollar und vom Petrodollar-System. Für Willhöft ist das kein Randthema, sondern ein möglicher Machtbruch mit Folgen für Währungen, Rohstoffe und Anlegerdepots. Besonders brisant: Die Vereinigten Arabischen Emirate sollen …Den vollständigen Artikel lesen
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