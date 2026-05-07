Snap hat am Mittwochabend Zahlen zum abgelaufenen Quartal veröffentlicht. Mit einem zweistelligen Umsatzwachstum und der Rückkehr zum Nutzerwachstum hatte der Konzern die Erwartungen eigentlich übertroffen. Trotzdem blieb der erhoffte Befreiungsschlag aus. Nach einem holprigen Handelsstart dreht das Papier jedoch ins Plus.Eigentlich lesen sich die Zahlen, die Snap vorgelegt hat, gar nicht schlecht: Der Umsatz kletterte um zwölf Prozent auf 1,53 Milliarden Dollar und fiel damit genau wie erwartet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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