Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Skeena Gold & Silver Ltd. und Banyan Gold Corp., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 07.05.2026, 16:00 Uhr Zürich/Berlin · Mit als Grund nennt die Deutsche Bank vor allem die Möglichkeit, dass die Notenbanken ihre Reserven deutlich erhöhen. Laut der Deutschen Bank könnte der Goldanteil an den globalen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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