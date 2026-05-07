Mainz (ots) -Das Phänomen Licht beschäftigt Kunst und Wissenschaft seit Jahrhunderten. Was ist Licht genau, wie entsteht es, wie lässt es sich exakt beschreiben, und wie wird es zu einem Medium der Kunst? In "Tracing Light - Die Magie des Lichts" taucht der vielfach ausgezeichnete Filmemacher Thomas Riedelsheimer tief ins Thema ein: mit faszinierenden Lichtaufnahmen sowie den Beobachtungen und Erkenntnissen von Forschenden und Kunstschaffenden. 3sagt zeigt den Dokumentarfilm am Montag, 11. Mai 2026, 22.25 Uhr, und vom 11. Mai bis zum 9. August 2026 in der 3satMediathek.In "Tracing Light - Die Magie des Lichts" gelingt Thomas Riedelsheimer eine bildstarke Annäherung an das wissenschaftlich verblüffende Wesen des Lichts. Seine Reise führt ihn von den Äußeren Hebriden Schottlands über das Advanced Research Center der Universität Glasgow bis zum Max-Planck-Institut in Erlangen. Riedelsheimer bringt herausragende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit Künstlerinnen und Künstlern zusammen, die mit Licht arbeiten: Daniele Faccio und seine Extreme Light Group an der Universität Glasgow, die Künstlerduos Semiconductor und Brunner/Ritz, das Team von Pascal Del'Haye am Max-Planck-Institut für die Physik des Lichts, die Landart-Künstlerin Julie Brook. Zwischen Superzeitlupen, Laserkicker und Quantentheorie widmen sie sich in ihrer wissenschaftlichen beziehungsweise künstlerischen Forschung grundlegenden Fragen: Was ist Licht? Was hat es mit dem Welle-Teilchen-Dualismus auf sich? Wie verhalten sich Photonen? Und was ist mit der kosmischen Hintergrundstrahlung, die noch heute vom Urknall übriggeblieben ist und die sich laut Daniele Faccio im statischen Rauschen alter Fernsehgeräte bemerkbar machte?"Tracing Light" feierte 2024 seine Premiere als Eröffnungsfilm von DOK Leipzig, dem Internationalen Festival für Dokumentar- und Animationsfilm.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Dr. Britta Schröder und Maja Tripkovic, ZDF-Kommunikation, per E-Mail unter Schroeder.B@zdf.de und Tripkovic.M@Zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/3satdokumentarfilmzeit) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- Für akkreditierte Journalistinnen und Journalisten steht der Dokumentarfilm "Tracing Light - Die Magie des Lichts" in der Mediathek des 3sat-Pressetreffs (https://pressetreff.3sat.de/mediathek/) als Preview bereit (nach Log-in).-Die Presseinformation zum Dokumentarfilm "Tracing Light - Die Magie des Lichts" finden Sie hier (https://pressetreff.3sat.de/programm/dossier/tracing-light-die-magie-des-lichts).3sat - Das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation/3sat PresseTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12108Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/6270986