Das beliebte Sci-Fi-Game Eve mit Online-Funktion hat nun agentische Mitspieler. Google-Tochter DeepMind erhofft sich neue Erkenntnisse für seine KI-Modelle. Googles KI-Labor Deepmind investiert in das isländische Entwicklerstudio Fenris Creations. Das Ziel: Das Sci-Fi-Simulationsspiel Eve Online soll als Forschungsumgebung für KI-Modelle genutzt werden. Die genaue Höhe der Investition ist nicht bekannt. Das Studio hatte sich zuvor für 120 Millionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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