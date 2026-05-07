Die neuesten Aktualisierungen von INRIX Signal Analytics bieten Städten weltweit umfassendere Einblicke in Umfang, Zuverlässigkeit und Leistung

INRIX, ein weltweit führender Anbieter von Verkehrsanalysen und Mobilitätsdaten, gab heute eine Reihe bedeutender Aktualisierungen seiner preisgekrönten Plattform "Signal AnalyticsTM" bekannt. Diese Aktualisierungen bieten ein bisher unerreichtes Maß an Umfang, statistischer Zuverlässigkeit und Flexibilität, indem sie die bewährte Methodik von INRIX zur Ampeloptimierung mit neu integrierten Verkehrsdaten kombinieren und so die bislang umfassendste und datenreichste Lösung zur Ampelanalyse schaffen.

"INRIX Signal Analytics spart uns jede Woche viele Stunden Überwachungsaufwand, indem es Probleme aufzeigt und datengestützte Entscheidungen ermöglicht, die die Effizienz und Sicherheit an unseren Kreuzungen verbessern. Es ist ein wertvolles Instrument zur Optimierung unseres Ampelbetriebs", sagte Aaron M. Torres, Leiter des Verkehrsbetriebs im Osceola County, Florida.

Dank dieser Neuerungen können Verkehrsbehörden nun signalgeregelte Kreuzungen überwachen, Fehler diagnostizieren und optimieren, ohne Hardware installieren, Sensoren einsetzen oder bestehende Arbeitsabläufe ändern zu müssen. Auf der Grundlage von mehr als fünf Jahren kontinuierlicher Innovation und praktischer Anwendung sorgt Signal Analytics weiterhin für bedeutende Fortschritte in Bezug auf Skalierbarkeit, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit.

Kundenorientierte Verbesserungen

Diese Aktualisierungen bauen auf einer Reihe bedeutender Verbesserungen auf, die im Laufe der Jahre 2025 und 2026 eingeführt wurden und die jeweils darauf abzielen, Behörden dabei zu unterstützen, schneller, klarer und sicherer von der Messung zum Handeln überzugehen:

Vorher-Nachher-Analyse Bewerten Sie schnell die Auswirkungen von Änderungen der Ampelphasen, Baumaßnahmen und politischen Entscheidungen anhand klarer, fundierter Ergebnisse.

Umwelt-Rechner Erfasst die verkehrstechnischen Vorteile in konkreten Zahlen, wie z. B. Kraftstoffeinsparungen und Emissionsminderungen, um Behörden dabei zu unterstützen, die ökologischen und finanziellen Auswirkungen von Entscheidungen zur Ampelphasenregelung zu quantifizieren.

Verzögerungstrends Ermitteln Sie, wie sich die Verzögerungen je nach Tageszeit und Wochentag verändern, um Ineffizienzen aufzudecken und Verbesserungsmaßnahmen zu priorisieren.

Erweiterte Fahrzeugdaten Erhöhen Sie die Anzahl der Erfassungen und die Erfassungsreichweite, um eine höhere statistische Aussagekraft und zuverlässigere Erkenntnisse in großem Maßstab zu erzielen.

Verkehrsflussgrenzen Passen Sie den Einflussbereich einer Kreuzung an, um den Behörden unübertroffene Flexibilität bei der Bewertung und Analyse der Ampelleistung zu bieten.

Insgesamt spiegeln diese Verbesserungen das anhaltende Bestreben von INRIX wider, Behörden dabei zu unterstützen, von statischen Studien zu einem kontinuierlichen, messbaren Leistungsmanagement in ihren gesamten signalgeregelten Verkehrsnetzen überzugehen.

"Signal Analytics wurde von Anfang an dafür konzipiert, dort zu funktionieren, wo herkömmliche Systeme versagen nämlich netzwerkübergreifend und ohne Hardware", sagte Steve Remias, Head of Product Strategy for Signals bei INRIX. Durch die Einbindung erweiterter Daten erhöhen wir die Stichprobengröße und die statistische Aussagekraft erheblich, ohne dabei die Genauigkeit, Transparenz und das Vertrauen zu beeinträchtigen, auf die sich unsere Kunden verlassen. So sieht Signalanalyse aus, wenn sie von Verkehrsingenieuren für Verkehrsingenieure entwickelt wird."

Signal Analytics hebt sich dadurch ab, dass es genau das bietet, was Städte benötigen:

jede beliebige Ampel, ganz ohne Sensoren oder Steuerungen

Einheitliche, vergleichbare Messgrößen für jede Ampelkreuzung in einem Netz

Direkter API-Zugriff für Agenturen, Berater und Technologiepartner zur Integration von Erkenntnissen in bestehende Tools und Dashboards

Bewährte Methodik, die sich im Laufe jahrelanger Anwendung bewährt hat und durch von Fachkollegen geprüfte Anwendungsfälle bestätigt wurde

Verkehrsbetriebe in ganz Nordamerika vertrauen auf Signals Analytics, um manuelle Analysen zu ersetzen, die Transparenz zu erhöhen und kontinuierliche Einblicke in die Leistungsfähigkeit über gesamte Netzwerke hinweg zu gewinnen, darunter:

Washington County, Oregon

Mithilfe von INRIX Signal Analytics wurden erhebliche Verkehrsstaus auf bestimmten Streckenabschnitten aufgedeckt, die von Kameras und im Rahmen der routinemäßigen Überwachung unentdeckt geblieben waren. Ingenieure bestätigten die Beschwerden der Bürger, priorisierten die Neusynchronisierung und reduzierten Steuerungsverzögerungen sowie Ausfälle bei der Aufteilung, ohne dass neue Geräte oder Arbeiten vor Ort erforderlich waren.

Mithilfe von INRIX Signal Analytics wurden erhebliche Verkehrsstaus auf bestimmten Streckenabschnitten aufgedeckt, die von Kameras und im Rahmen der routinemäßigen Überwachung unentdeckt geblieben waren. Ingenieure bestätigten die Beschwerden der Bürger, priorisierten die Neusynchronisierung und reduzierten Steuerungsverzögerungen sowie Ausfälle bei der Aufteilung, ohne dass neue Geräte oder Arbeiten vor Ort erforderlich waren. Stadt Dallas, Texas

Nach einem schweren Mikroburst wurden Signalanalysen unter Einbeziehung von Daten aus dem gesamten Netz durchgeführt, um die netzwerkweiten Störungen zu quantifizieren, Prioritäten für die Wiederherstellung der Signalanlagen zu setzen und die Führungskräfte sowie die Öffentlichkeit über den Fortschritt zu informieren, wodurch die Wiederherstellung an Tausenden von Kreuzungen beschleunigt wurde.

Nach einem schweren Mikroburst wurden Signalanalysen unter Einbeziehung von Daten aus dem gesamten Netz durchgeführt, um die netzwerkweiten Störungen zu quantifizieren, Prioritäten für die Wiederherstellung der Signalanlagen zu setzen und die Führungskräfte sowie die Öffentlichkeit über den Fortschritt zu informieren, wodurch die Wiederherstellung an Tausenden von Kreuzungen beschleunigt wurde. Maricopa Association of Governments (MAG), Arizona

Das regionale Programm zur Leistungsüberwachung von Ampeln wurde mithilfe von INRIX Signal Analytics erweitert, um die behördenübergreifende Koordination, die Überwachung von Verkehrskorridoren und eine einheitliche Leistungsmessung in der gesamten Region zu unterstützen.

Das regionale Programm zur Leistungsüberwachung von Ampeln wurde mithilfe von INRIX Signal Analytics erweitert, um die behördenübergreifende Koordination, die Überwachung von Verkehrskorridoren und eine einheitliche Leistungsmessung in der gesamten Region zu unterstützen. Stadt Austin, Texas (zusammen mit Kimley-Horn)

Der Übergang von manuellen, kreuzungsbezogenen Überprüfungen zu einem proaktiven, auf ganze Verkehrsachsen ausgerichteten Ampelsystem ermöglichte es, Autofahrer mit Verzögerungen, fehlerhafte Ampeln und messbare Verbesserungen im Laufe der Zeit zu ermitteln.

Für weitere Informationen oder um eine Demo anzufordern, besuchen Sie www.inrix.com/signal-analytics

Über INRIX

INRIX wurde 2004 gegründet und leistete Pionierarbeit bei intelligenten Mobilitätslösungen, indem das Unternehmen Big Data von vernetzten Geräten und Fahrzeugen in Mobilitätserkenntnisse umwandelte. INRIX nutzt maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz, um präzise und verwertbare Mobilitätsdaten bereitzustellen. Dieser revolutionäre Ansatz ermöglichte es INRIX, sich zu einem der führenden Anbieter von Daten und Analysen im Bereich der Personen- und Fahrzeugbewegungen zu entwickeln. Mit Partnern und Lösungen, die das gesamte Mobilitätsökosystem abdecken, ist INRIX einzigartig an der Schnittstelle zwischen Technologie und Verkehr positioniert. Erfahren Sie mehr unter INRIX.com.

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