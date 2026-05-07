Die Europäische Union hat die Spielregeln für die CO2-Flottenziele von schweren Nutzfahrzeugen wie erwartet gelockert. Der Think Tank ICCT befürchtet, dass dadurch in der EU in den nächsten zehn Jahren etwa 200.000 E-Lkw weniger verkauft werden könnten als bislang erwartet. Mit der nun erfolgten Veröffentlichung im Amtsblatt der EU mit der Überschrift "Änderung der Verordnung (EU) 2019/1242 hinsichtlich der Berechnung von Emissionsgutschriften für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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