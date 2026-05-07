FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach zwei starken Börsentagen ist dem deutschen Aktienmarkt am Donnerstag die Luft ausgegangen. Auch ein weiter fallender Ölpreis und erneute Rekorde an den US-Börsen konnten den Leitindex Dax nicht befeuern. Der deutsche Leitindex gab am Nachmittag immer mehr nach und schloss 1,02 Prozent niedriger bei 24.663,61 Punkten. Wie schon am Vortag war die runde Marke von 25.000 Zählern eine zu hohe Hürde.

Der MDax mit den mittelgroßen Werten sank um 0,69 Prozent auf 31.561,23 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab um knapp ein Prozent nach.

Im Fokus standen nach wie vor zahlreiche Quartalsberichte von Unternehmen, der Ölpreis und die Lage im Iran. Eine Einigung über ein Ende des Kriegs mit dem Land ist nach Einschätzung von US-Präsident Donald Trump in den kommenden Tagen möglich. Noch aber sähen die Anleger die aktuellen Entwicklungen im Nahen Osten nicht als Freifahrtschein für den Dax, um wieder die alten Rekordniveaus erreichen zu können, kommentierte Marktexperte Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets. Das Rekordhoch hatte der Index im Januar bei 25.507 Punkten erreicht./bek/he

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