© Foto: Richard Drew/AP/dpaKI-Aktien treiben die Wall Street immer weiter nach oben. Genau jetzt sendet ein Wells-Fargo-Indikator erstmals seit 2021 wieder ein Verkaufssignal für Aktien.Die Rallye an den US-Börsen läuft weiter, KI- und Chip-Aktien treiben den S&P 500 und den Nasdaq auf neue Rekordstände. Doch ausgerechnet jetzt warnt die Wall-Street-Bank Wells Fargo davor, dass die einfachste Phase der Kursgewinne vorbei sein könnte. Erstmals seit November 2021 sendet ein Stimmungsindikator der Bank wieder ein Verkaufssignal für Aktien. Aus Sicht der Strategen wurden viele der positiven Faktoren, die die Märkte zuletzt angetrieben hatten, inzwischen weitgehend eingepreist. Dazu zählen neue Steuererleichterungen durch …Den vollständigen Artikel lesen
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