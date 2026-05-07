Köln (ots) -ARD-DeutschlandTREND: Mehrheit für klare Positionierung gegenüber Donald TrumpDeutliche Worte gegenüber dem amerikanischen Präsidenten Donald Trump kommen in der deutschen Bevölkerung offenbar gut an: Sieben von zehn (71 Prozent) sind aktuell der Auffassung, die Bundesregierung sollte im Umgang mit den USA bei außenpolitischen Streitfragen auf eigene Positionen bestehen, selbst wenn das Donald Trump verärgern könnte. Das hat eine repräsentative Umfrage von infratest dimap unter 1.303 Wahlberechtigten für den ARD-DeutschlandTREND von Montag bis Mittwoch dieser Woche ergeben. Nur zwei von zehn (22 Prozent) fänden besser, wenn sich die Bundesregierung eher zurückhalte, um Donald Trump nicht zu provozieren.Zuletzt hatte Bundeskanzler Friedrich Merz den amerikanischen Präsidenten während eines Besuchs in einer sauerländischen Schule kritisiert: Merz sagte, die Amerikaner hätten "offensichtlich keine Strategie" - Trump kündigte anschließend an, er wolle Truppen aus Deutschland abziehen und kritisierte Merz auf der Plattform Truth Social.Der Krieg der USA gegen den Iran hat weitreichende ökonomische Folgen, auch für Deutschland. Die Bundesregierung hat angeboten, im Falle eines Endes der Kampfhandlungen zwischen den USA und Iran, sich an einer internationalen Militärmission zur Sicherung der zivilen Schifffahrt in der Straße von Hormus mit Minensuch-Schiffen zu beteiligen. Einen solchen möglichen Einsatz hält aktuell eine leichte Mehrheit von 53 Prozent für richtig, 36 Prozent halten ihn für falsch.Allerdings müsste ein solcher Einsatz zunächst vom Bundestag genehmigt werden. Unter den Parteianhängern sprechen sich vor allem Anhänger der Union (71 Prozent), der SPD (70 Prozent) und der Grünen (69 Prozent) mehrheitlich für einen Einsatz aus, unter Anhängern der AfD (39 Prozent) und der Linken (41 Prozent) wäre nur eine Minderheit dafür.Befragungsdaten- Grundgesamtheit: Wahlberechtigte ab 18 Jahren in Deutschland- Fallzahl: 1.303 Befragte- Erhebungszeitraum: 04. bis 06. Mai 2026- Erhebungsverfahren: Zufallsbasierte Telefon- und Online-Befragung- Schwankungsbreite: 2* bis 3** Prozentpunkte* bei einem Anteilswert von 10% ** bei einem Anteilswert von 50%Die Fragen im Wortlaut:- Im Falle eines Endes der Kampfhandlungen zwischen den USA und Iran hat die Bundesregierung angeboten, sich an einer internationalen Militärmission zur Sicherung der zivilen Schifffahrt in der Straße von Hormus mit Minensuch-Schiffen zu beteiligen. Halten Sie einen möglichen Einsatz der Bundesmarine in der Straße von Hormus grundsätzlich für richtig oder falsch?- Zu welcher der folgenden Positionen neigen Sie eher, wenn es um den Umgang der Bundesregierung mit den USA und Donald Trump in außenpolitischen Streitfragen geht?- Die Bundesregierung sollte eher zurückhaltend sein, um Donald Trump nicht zu provozieren- Die Bundesregierung sollte auf eigene Positionen bestehen, selbst wenn das Donald Trump verärgern könnteBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.WDR.dePressekontakt:WDR KommunikationTel. 0221 220 7100kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6270975