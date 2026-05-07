DJ MÄRKTE EUROPA/Konsolidierung - Friedenshoffnung drückt Rüstung

DOW JONES--Leichter sind Europas Börsen am Donnerstag aus dem Handel gegangen. Nach der Vortagesrally konsolidierten die Märkte, am Nachmittag kam es dann zu kräftigen Gewinnmitnahmen. Dazu belasteten kräftige Kursverluste der europäischen Rüstungswerte. Der DAX gab 1 Prozent ab auf 24.664 Punkte, der Euro-Stoxx-50 um 0,9 Prozent auf 5.973 Zähler.

Anleger setzten aber weiter auf einen Friedensschluss zwischen den USA und dem Iran. Laut Medienberichten standen beide Länder vor der Unterzeichnung eines Memorandum of Understanding zur Beendigung des Kriegs. Entsprechen fielen vor allem die breit aufgestellten Rüstungswerte deutlich, so BAE Systems in London um 4,2 Prozent und Rheinmetall um 6,9 Prozent. Auch bei Hensoldt, Saab, CSG, Renk und anderen ging deutlicher abwärts. Der Brent-Ölpreis als das wichtigste Krisenbarometer in dem Konflikt gab knapp 3 Prozent nach auf etwas über 98 Dollar.

Daneben galt es erneut eine Flut von Unternehmensnachrichten zu verarbeiten, diesmal mit sehr gemischten Vorzeichen: Henkel (+4,3%) legte nach Einschätzung von RBC solide Erstquartalszahlen vor. Das organische Umsatzwachstum lag mit 1,7 Prozent klar über der Marktprognose. Sowohl Consumer Brands als auch der Bereich Adhesives Technologies entwickelten sich besser als erwartet. Vonovia verloren 1,4 Prozent, obgleich Berenberg von soliden Geschäftszahlen sprach.

Der Spezialchemiekonzern Lanxess (-5,6%) litt auch im ersten Quartal 2026 spürbar unter dem schwachen konjunkturellen Umfeld. In den Monaten Januar bis März sackte das EBITDA vor Sondereinflüssen um fast 30 Prozent ab. Siemens Healthineers verloren nach Zahlenausweis und gesenktem Ausblick 4,7 Prozent. Der Umsatz im abgelaufenen Quartal verfehlte die Prognose deutlich, auch die EBIT-Marge lag darunter. Belastend wirkten Umsatzeinbußen in China, Handelszölle sowie negative Wechselkurseffekte.

In Italien brachen die Titel des Aperol-Herstellers Campari um 14,5 Prozent ein nach einem unbefriedigenden Start ins Jahr. Der Getränkehersteller müsse nun in der wichtigen Sommersaison eine Schippe drauflegen, um die Jahresziele zu erreichen, hieß es bei Baader. Bei Möller-Maersk ging es um 8,4 Prozent tiefer. Die Reederei startete zwar stark ins Jahr, jedoch fürchten Analysten wie von der Jyske Bank, dass nun Prognosesenkungen erfolgen müssten. Die Entwicklung der Frachtraten konnte die Explosion der Treibstoffkosten nicht ausgleichen.

Swiss Re verloren 3,2 Prozent, obwohl laut RBC im ersten Quartal der Gewinn um 27 Prozent über der Konsensschätzung ausgefallen war. Allerdings bemängelten die Analysten die Qualität der Geschäftszahlen. Kräftig nach oben um 7,4 Prozent ging es dagegen mit den Aktien von JD Sports. Beim britischen Händler für Sportartikel gab es Zeichen für eine Besserung am wichtigen US-Markt, insgesamt wurde das Fiskaljahr mit 2,1 Prozent organischem Wachstum abgeschlossen.

Bei Jungheinrich ging es 2,8 Prozent höher trotz lediglich endgültiger Erstquartalszahlen. Dem Grund sahen Händler in der Erleichterung, dass sie keine weiteren negativen Details enthielten. Der überraschende Abgang der Finanzvorständin am Vortag hatte für Bedenken gesorgt.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD Euro-Stoxx-50 5.972,65 -0,9 -54,48 6.027,13 3,1 Stoxx-50 5.113,99 -1,2 -59,35 5.173,34 4,1 DAX 24.663,61 -1,0 -255,08 24.918,69 0,7 MDAX 31.561,23 -0,7 -218,18 27.039,42 3,2 TecDAX 3.795,77 -0,4 -14,68 3.091,28 4,8 SDAX 18.588,20 +1,3 240,10 13.062,07 8,2 FTSE 10.276,95 -1,6 -161,71 10.438,66 3,5 CAC 8.202,08 -1,2 -97,34 8.299,42 0,6 SMI 13.135,43 -1,1 -147,83 13.283,26 -0,7 ATX 5.941,42 -0,4 -26,38 5.967,80 11,6 DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mo, 13:50 EUR/USD 1,1760 +0,1 0,0013 1,1747 1,1695 EUR/JPY 184,11 +0,2 0,4300 183,68 183,8300 EUR/CHF 0,9147 -0,0 -0,0002 0,9149 0,9174 EUR/GBP 0,8644 +0,0 0,0003 0,8641 0,8636 USD/JPY 156,54 +0,1 0,1500 156,39 157,1400 GBP/USD 1,3598 +0,1 0,0007 1,3591 1,3540 USD/CNY 6,8014 -0,1 -0,0096 6,8110 6,8300 USD/CNH 6,8022 -0,2 -0,0112 6,8134 6,8278 AUS/USD 0,7236 0,0 0,0000 0,7236 0,7176 Bitcoin/USD 79.705,36 -2,1 -1.707,70 81.413,06 78.806,24 ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 93,75 -1,4 -1,33 95,08 Brent/ICE 99,12 -2,1 -2,15 101,27 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.720,04 +0,7 30,99 4.689,05 Silber 80,09 +3,6 2,76 77,33 Platin 2.036,35 -1,2 -24,48 2.060,83 ===

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