Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) geht erneut gerichtlich gegen die in ihren Augen unzureichende Klimaschutzpolitik der Bundesregierung vor. Beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hat sie die Vollstreckung des rechtskräftigen Klima-Urteils des Bundesverwaltungsgerichts vom 29. Januar beantragt. Bei dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig ging es darum, dass das 2023 von der vorherigen Bundesregierung beschlossene Programm nicht den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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