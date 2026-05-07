© Foto: chatgpt.comVerteidigung ist längst mehr als Panzer und Flugzeuge. Satelliten, Cybersicherheit, Künstliche Intelligenz und SpaceX-Fantasie machen den Sektor plötzlich zum heißen Zukunftstrade.Der Konflikt am Persischen Golf lenkt den Blick der Anleger wieder auf Verteidigung, Öl und Weltraumtechnologie. US-Verteidigungsminister Pete Hegseth und Generalstabschef Dan Caine informierten am Dienstag über das Projekt Freedom. Die Initiative sollte die Straße von Hormus mit Marineeskorten für Handelsschiffe wieder öffnen. Die Meerenge ist für die Weltwirtschaft entscheidend. Rund 20 Prozent der weltweiten Ölversorgung laufen durch diese Route. Der Konflikt zwischen Iran und den Vereinigten Staaten hatte den …Den vollständigen Artikel lesen
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