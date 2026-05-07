AppLovin hat gestern Abend nach Börsenschluss die Zahlen für das erste Quartal 2026 vorgelegt und damit ein deutliches Ausrufezeichen im Sektor der Werbetechnologie gesetzt. Während viele SaaS-Unternehmen mit einer schwächelnden Nachfrage kämpfen, scheint AppLovin dank seiner KI-Engine AXON 2.0 in einer eigenen Liga zu spielen. Profitabilität auf einem völlig neuen Level Die Ergebnisse für Q1 2026 übertrafen die Erwartungen der Analysten auf ganzer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de