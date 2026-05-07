© Foto: Gage Skidmore - ZUMA Press WireWährend die Wall Street neue Rekorde feiert und Bitcoin klettert, warnt Robert Kiyosaki vor einer schweren Finanzkrise und massiven Problemen für Rentner.Während Bitcoin und US-Aktienmärkte neue Höchststände erreichen, warnt Bestsellerautor Robert Kiyosaki erneut vor einem schweren wirtschaftlichen Einbruch. Besonders drastisch fällt diesmal seine Warnung für die Generation der Babyboomer aus. "Im Jahr 2026 werden Millionen von Babyboomern arbeitslos und in finanzielle Schwierigkeiten geraten … viele werden obdachlos sein", schrieb Kiyosaki auf X. Der Autor des Finanzbestsellers "Rich Dad Poor Dad" sieht die Ursache vor allem in einer jahrzehntelangen Abhängigkeit vieler Menschen vom …Den vollständigen Artikel lesen
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