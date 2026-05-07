Kaiserslautern (ots) -Studierende der Wirtschaftswissenschaften bewerten die Studienbedingungen an der RPTU Kaiserslautern-Landau im aktuellen CHE Hochschulranking 2026/27 durchweg positiv. Besonders die Studienorganisation, das Lehrangebot, die Betreuung sowie die Bibliotheksausstattung erhalten sehr gute Bewertungen. Sowohl im Studiengang Betriebswirtschaftslehre als auch im Wirtschaftsingenieurwesen profitieren Studierende zudem vom technisch-naturwissenschaftlichen Profil der Universität - und damit von interdisziplinären Kompetenzen und vielseitigen Berufsperspektiven.Wirtschaftsingenieurwesen: Brückenschlag zwischen Technik und WirtschaftDer Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen ist an der RPTU durchgehend fächerübergreifend aufgebaut: BWL, VWL, Mathematik und Statistik sowie eine ingenieurwissenschaftliche Fachrichtung wie Maschinenbau, Informatik, Chemie oder Elektrotechnik vermitteln umfassende Kenntnisse. Ziel ist es, dass Studierende technische Entscheidungen wirtschaftlich bewerten können und ebenso wirtschaftliche Strategien aus technischer Perspektive verstehen. Absolventinnen und Absolventen sind damit besonders gefragt, wenn es darum geht, komplexe Prozesse zwischen Technik und Management zu gestalten.Betriebswirtschaftslehre: Breiter Fokus auf Wirtschaft mit technischer AbrundungDer Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre richtet sich an Studierende, die sich gezielt auf wirtschaftswissenschaftliche Inhalte konzentrieren möchten. Gleichzeitig profitieren sie vom technisch-naturwissenschaftlichen Umfeld der RPTU, etwa bei Themen wie Technologie- und Innovationsmanagement oder Data-Science-Ansätzen. Wer sich noch stärker technisch ausrichten möchte, findet ebenfalls ein passendes Angebot: Als eine von wenigen Universitäten bietet die RPTU zusätzlich den Studiengang "Betriebswirtschaftslehre mit technischer Qualifikation" an.Sehr gute Bewertungen für StudienbedingungenIm CHE Hochschulranking vergeben Studierende Bewertungen in siebzehn Kategorien, darunter Studienorganisation, Lehrangebot oder Raumsituation. In den beiden ins Ranking eingeflossenen Studiengängen BWL und Wirtschaftsingenieurwesen vergaben die Studierenden an der RPTU gute bis sehr gute Bewertungen für: Bibliotheksausstattung (4,4 bzw. 4,3 von 5 Sternen), Studienorganisation (4,1 bzw. 4,2 von 5 Sternen), Lehrangebot (4,0 bzw. 4,1 von 5 Sternen), Unterstützung im Studium (4,0 bzw. 3,9 von 5 Sternen), Betreuung durch Lehrende (3,8 bzw. 4,0 von 5 Sternen) sowie die Raumsituation (Räume generell: 3,9 bzw. 4,0 von 5 Sternen; Lernräume: 3,9 bzw. 3,8 von 5 Sternen).Die RPTU im CHE HochschulrankingDie aktuellen Ergebnisse des CHE Hochschulrankings setzen eine Reihe sehr guter Bewertungen fort, die die RPTU in den vergangenen Jahren über viele Fächer hinweg erzielt hat. Zuletzt schnitten unter anderem die Bachelorstudiengänge in Informatik, Mathematik und den Naturwissenschaften sowie zahlreiche Masterstudiengänge - etwa in den Ingenieurwissenschaften, der Psychologie, Informatik, Mathematik und Physik - sehr gut bis gut ab. Studierende lobten dabei immer wieder die allgemeine Studiensituation, die Studienorganisation und die Betreuung durch Lehrende. Die erneut positiven Bewertungen bestätigen damit die kontinuierlich hohe Qualität der Studienbedingungen an der RPTU über Fächer- und Abschlussgrenzen hinweg.Über das aktuelle CHE HochschulrankingDas CHE Hochschulranking ist der umfassendste Hochschulvergleich im deutschsprachigen Raum und bietet Bewertungen zu mehr als 10.000 Studiengängen an deutschen Hochschulen. Die Studierendenurteile werden als Sternebewertungen dargestellt (5 Sterne stehen für die beste, 1 Stern für die schlechteste Bewertung). Im Online-Ranking sind die Ergebnisse mit Ampelfarben hinterlegt, da es keine Ranggruppen gibt: Werte ab 3,8 Sternen gelten als "grün".Die Rankingergebnisse erscheinen im ZEIT Studienführer sowie online auf HeyStudium. Während der ZEIT Studienführer 2026/27, der am 9. Mai erscheint, lediglich ausgewählte Ergebnisse ausweist, ist auf HeyStudium das vollständige CHE Hochschulranking mit den Bewertungen von rund 120.000 befragten Studierenden abrufbar.Pressekontakt:Universitätskommunikation der RPTUpresse@rptu.deOriginal-Content von: Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau (RPTU), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168381/6271011