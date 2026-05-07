BÖRSE HEUTE: DAX schwächer - Ölpreis und Nahost-Konflikt belasten Märkte (07.05.2026)

Die Stimmung an den internationalen Finanzmärkten bleibt angespannt. Während die US-Börsen zwischenzeitlich neue Rekordhochs erreichten, dominieren in Europa deutlich vorsichtigere Töne. Vor allem die geopolitischen Entwicklungen rund um den Iran und die Straße von Hormus sorgen aktuell für hohe Volatilität bei Aktien, Rohstoffen und Kryptowährungen.

An der Börse heute standen vor allem der Ölpreis, neue Aussagen aus Washington sowie starke Bewegungen im Technologiesektor im Fokus. Gleichzeitig bleibt die Lage an der Börse aktuell extrem abhängig von jeder neuen Schlagzeile aus dem Nahen Osten.

Rheinmetall Aktie Chart (Daily Timeframe) Chartanalyse

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