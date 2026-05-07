Der interstellare Komet 3I/Atlas hat unser Sonnensystem verlassen, hält die Forschung aber weiter in Atem. Ein Wissenschaftsteam hat mithilfe des Subaru-Teleskop untersucht, wie sich die chemische Zusammensetzung des Kometen durch den Vorbeiflug an der Sonne verändert hat. Der erst im Sommer 2025 entdeckteÂ Komet 3I/Atlas flog vor wenigen Monaten als erst drittes entdecktes interstellares Objekt durch unser Sonnensystem. Dabei beobachteten ihn etliche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n