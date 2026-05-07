© Foto: Zoonar | Andrii Yalanskyi - picture allianceDer US-Immobilieninvestitionsfonds Realty Income gilt unter den Monatszahlern als der Goldstandard. Die am Mittwoch vorgelegten Quartalszahlen zeigen warum. Jetzt umzuschichten und auf Realty Income zu setzen, könnte sich lohnen! Angetrieben von starken Quartalszahlen hat der Aktienmarkt die durch den Iran-Krieg hervorgerufene Krise bereits wieder überwunden. Besonders hoch im Kurs der Anlegerinnen und Anleger standen in den vergangenen Wochen Technologie- und Halbleiterwerte. Angesichts der aufsehenerregenden Kursexplosionen von Einzelwerten wie AMD, Intel und Micron darf von Euphorie gesprochen werden. Genau die sollte Investoren jetzt zur Vorsicht mahnen, denn die Unternehmensbewertungen …Den vollständigen Artikel lesen
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