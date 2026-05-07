Die Citigroup erhöht ihre Gewinnziele deutlich und setzt dabei auf Künstliche Intelligenz, milliardenschwere Aktienrückkäufe und den Umbau des Konzerns. Vorstandschefin Jane Fraser will die US-Bank bis zum Ende des Jahrzehnts profitabler machen und näher an Rivalen wie JPMorgan oder Morgan Stanley heranführen. Anleger reagierten zunächst skeptisch auf die neuen Ziele.Neue Renditeziele bis 2031 Die Citigroup peilt für die Jahre 2029 bis 2031 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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