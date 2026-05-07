Erneute Verunsicherung an den Märkten. Nach dem starken Lauf zuletzt geben die US-Aktienmärkte aktuell wieder etwas nach. Als Grund nannten Händler die in den vergangenen Stunden gestiegenen Ölpreise. Die Anleger warten auf Neuigkeiten zu einem möglichen Abkommen zwischen den USA und dem Iran, das den Öl- und Gastransport durch die Straße von Hormus wiederbeleben würde. Der Dow Jones Industrial fiel zuletzt um 0,7 Prozent auf 49.555 Punkte, nachdem er anfangs kurzzeitig über die Marke von 50.000 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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