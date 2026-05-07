© Foto: Taidgh Barron - ZUMA Press Wire/dpaDie Zinsen in Japan sind niedrig. Der Yen-Carry-Trade ist einer der wichtigsten, aber oft übersehenen Mechanismen an den globalen Finanzmärkten.Solange die Zinsen in Japan niedrig waren, galt das Prinzip: Man tauscht die eigene Währung, vornehmlich den US-Dollar, in japanische Yen. Da der Leitzins beinahe traditionell sich bei Null oder sogar im Minusbreich befunden hatte, war die Differenz zur eigenen Währung zugleich der Gewinn. [spotify]4IfoucnX0BzWWe6m8vI9Pz[/spotify] Dieser Tausch nennt man den Yen-Carry-Trade. Große Marktbeweger haben Jahrzehnte dieses Handelsmuster angewandt, um schnell an billiges Geld zu kommen. Das Geld wurde dann zum Investieren genutzt, beispielsweise als …Den vollständigen Artikel lesen
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