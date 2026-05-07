Megaport DDoS Protection löst den Zielkonflikt zwischen Sicherheit, Leistung und Kosten und bietet schnelle Abwehrmaßnahmen auf Unternehmensniveau.

Megaport Limited (ASX: MP1) ("Megaport"), eine weltweit führende Plattform für automatisierte Infrastruktur, gab heute die Einführung von Megaport DDoS Protection bekannt. Diese neue, integrierte Sicherheitsfunktion für Megaport Internet ermöglicht es Kunden, schädlichen Datenverkehr direkt innerhalb des Megaport-Netzwerks zu filtern, anstatt ihn über einen separaten oder externen Dienst zu leiten. So wird eine geschäftskritische Verfügbarkeit gewährleistet, ohne dass zusätzliche Latenzzeiten oder eine komplexere Routing-Struktur entstehen.

Da Unternehmen zunehmend auf verteilte Cloud-Umgebungen umsteigen, hat die herkömmliche DDoS-Abwehr Mühe, mit der zunehmenden Verbreitung von Cloud- und verteilten Infrastrukturen Schritt zu halten. Herkömmliche ISP-Lösungen greifen häufig darauf zurück, den gesamten Datenverkehr zu unterbrechen und den Dienst offline zu schalten, um das Netzwerk zu schützen, während externe Drittanbieter eine "Sicherheitsumleitung" erzwingen, bei der der Datenverkehr über öffentliche Infrastruktur umgeleitet wird, was zu erheblichen Verzögerungen und einer erhöhten Komplexität führt.

Megaport DDoS Protection beseitigt diese Herausforderungen, indem es einen netzwerkintegrierten Schutz direkt in das Megaport-Netzwerk einbindet und so die Lücke zwischen einfachen ISP-Tools und komplexen Sicherheitslösungen der Enterprise-Klasse schließt. Indem der Schutz nahtlos in den Pfad des privaten Netzwerks integriert wird, bleibt der Datenverkehr auf seiner vorgesehenen Route, ohne umgeleitet zu werden, wodurch auch bei Angriffen eine optimale Leistung gewährleistet bleibt.

"Netzwerkresilienz ist heute eine zentrale Anforderung an die Infrastruktur und kein optionales Extra mehr", sagte Michael Reid, CEO von Megaport. "Indem der DDoS-Schutz in die Netzwerkschicht integriert wird, anstatt ihn als zusätzlichen Dienst zu behandeln, entfallen die üblichen Kompromisse zwischen Sicherheit, Leistung und Kosten. Die Bereitstellung von Megaport Internet dauert weniger als eine Minute, und der integrierte DDoS-Schutz sorgt dafür, dass digitale Dienste unabhängig von externen Bedrohungen stets verfügbar bleiben und eine hohe Leistung bieten."

Zu den wichtigsten Funktionen und Vorteilen von Megaport DDoS Protection gehören:

In die Plattform integrierte Schutzmaßnahmen: Im Gegensatz zu externen Anbietern filtert Megaport den Datenverkehr innerhalb seines eigenen Netzwerks, wodurch die Umleitung des Datenverkehrs an externe Reinigungszentren entfällt, die Latenz verringert wird und die Kontrolle gewahrt bleibt.

Im Gegensatz zu externen Anbietern filtert Megaport den Datenverkehr innerhalb seines eigenen Netzwerks, wodurch die Umleitung des Datenverkehrs an externe Reinigungszentren entfällt, die Latenz verringert wird und die Kontrolle gewahrt bleibt. Schnelle Bereitstellung: Die Funktion ist vollständig als Self-Service verfügbar und lässt sich über das Megaport-Portal in weniger als 60 Sekunden ganz einfach hinzufügen. Benutzer profitieren fast sofort danach von einem intelligenteren Schutz.

Die Funktion ist vollständig als Self-Service verfügbar und lässt sich über das Megaport-Portal in weniger als 60 Sekunden ganz einfach hinzufügen. Benutzer profitieren fast sofort danach von einem intelligenteren Schutz. Gezielter Schutz: Die Abwehrmaßnahmen erfolgen auf der Ebene des Hosts bzw. der IP-Adresse. Es wird lediglich der bösartige Datenverkehr gefiltert, während der Rest des Netzwerks weiterhin normal funktioniert.

Die Abwehrmaßnahmen erfolgen auf der Ebene des Hosts bzw. der IP-Adresse. Es wird lediglich der bösartige Datenverkehr gefiltert, während der Rest des Netzwerks weiterhin normal funktioniert. Vereinfachte Preisgestaltung: Die Kosten richten sich nach der Verbindungskapazität und nicht nach dem Umfang oder der Häufigkeit von Angriffen, wodurch die Unvorhersehbarkeit von angriffsbasierten Kostenmodellen beseitigt wird, die häufig mit traditionellen Anbietern in Verbindung gebracht werden.

Die Kosten richten sich nach der Verbindungskapazität und nicht nach dem Umfang oder der Häufigkeit von Angriffen, wodurch die Unvorhersehbarkeit von angriffsbasierten Kostenmodellen beseitigt wird, die häufig mit traditionellen Anbietern in Verbindung gebracht werden. Einfache Bedienung: Vorkonfigurierte Schutzprofile verringern den Bedarf an manuellen Anpassungen und unterscheiden dennoch zwischen legitimen Datenverkehrsspitzen und Angriffsmustern.

Der Dienst ist für Umgebungen konzipiert, in denen Ausfallzeiten unmittelbare finanzielle und rufschädigende Auswirkungen haben, unabhängig davon, ob es sich um Umgebungen mit hohem Datenverkehr oder um hochkritische Prozesse handelt. Megaport DDoS Protection bietet sowohl passive als auch aktive Abwehrmechanismen und konzentriert sich dabei insbesondere auf Angriffe auf Layer 3 und Layer 4.

Die Einführung von DDoS Protection ist Teil der Weiterentwicklung von Megaport hin zu einem Anbieter, der seinen Kunden ein umfassendes Konnektivitätserlebnis bietet, indem er eine Plattform bereitstellt, auf der Leistung und Schutz als Kernkomponenten der Netzwerkinfrastruktur gemeinsam verwaltet werden.

Weitere Informationen finden Sie unter http://megaport.com/products/ddos.

Über Megaport

Megaport verändert die Art und Weise, wie Unternehmen ihre Infrastruktur verbinden, mit einer intelligenten und einfachen Plattform zur Verwaltung aller Verbindungen. Bauen Sie mit wenigen Klicks sichere, skalierbare und flexible Netzwerke auf, greifen Sie auf globale Endpunkte zu und erstellen Sie private Pfade in wenigen Minuten. Megaport genießt das Vertrauen weltweit führender Unternehmen und arbeitet mit globalen Dienstleistern, Betreibern von Rechenzentren, Systemintegratoren und Managed-Services-Anbietern zusammen. Das Unternehmen ist an über 1.100 Standorten weltweit vertreten. Megaport ist ISO/IEC 27001 zertifiziert. Verbinden Sie sich unter megaport.com.

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