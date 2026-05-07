Laserfiche wurde aufgrund seiner umfassenden Vision und seiner Umsetzungsstärke zum zweiten Mal in Folge als Leader ausgezeichnet

Laserfiche der führende SaaS-Anbieter für intelligentes Content-Management wurde im 2026 Magic Quadrant for Document Management als Leader eingestuft. Laserfiche ist der Ansicht, dass diese Auszeichnung das Engagement des Unternehmens unterstreicht, Unternehmen dabei zu unterstützen, komplexe operative Geschäftsprozesse durch KI-gestütztes Content-Management zu transformieren.

"Es ist unglaublich, dass Laserfiche genau in derselben Woche ausgezeichnet wurde, in der unsere jährliche Empower-Konferenz stattfand, auf der wir unsere neuesten agentenbasierten KI-Funktionen vorgestellt haben", sagte Thomas Phelps, Senior Vice President für Unternehmensstrategie und Chief Information Officer bei Laserfiche. "Wir sind der Ansicht, dass unsere Einstufung als Leader sowie die höchste Gesamtbewertung unter 16 Anbietern in Gartner Peer Insights mit 4,7 von 5,0 Punkten, basierend auf über 1.300 Bewertungen (Stand: 30. April 2026) unseren unermüdlichen Fokus auf Produktinnovation und die Schaffung von Mehrwert für unsere Kunden widerspiegelt."

Da sich der Markt für Dokumentenmanagement ständig weiterentwickelt und wächst, ist die Fähigkeit, die Lücke zwischen statischen Inhalten und verwertbaren Unternehmensinformationen zu schließen, zu einem entscheidenden Wettbewerbsvorteil geworden. In dem Bericht stellte Gartner fest: "Eine zentrale Herausforderung für Unternehmen besteht darin, das Potenzial unstrukturierter Daten (Inhalte) mithilfe von KI zu nutzen und gleichzeitig Risiken durch solide Kontroll- und Governance-Maßnahmen zu minimieren."

KI-Innovation mit Schwerpunkt auf Governance

Laserfiche baut seine Produktfunktionen kontinuierlich weiter aus, um den Anforderungen moderner IT-Umgebungen gerecht zu werden, wobei der Schwerpunkt auf Funktionen liegt, die strukturierte und unstrukturierte Inhalte in einen Unternehmenswert verwandeln. Diese Funktionen legen besonderen Wert auf die strengen Standards in den Bereichen Informationsmanagement, Sicherheit und Compliance, die von den anspruchsvollsten Branchen weltweit darunter Behörden, Finanzdienstleister und die Fertigungsindustrie gefordert werden.

Die Plattform bietet nun eine fortschrittliche, KI-gestützte Datenextraktion über "Smart Fields", den KI-Assistenten "Smart Chat", verbesserte Metadatenfunktionen sowie erweiterte Datensuche allesamt darauf ausgelegt, Inhalte zu optimieren, sie zu strukturieren, zugänglich zu machen und für die Nutzung durch KI vorzubereiten.

Die Roadmap des Unternehmens sieht eine Erweiterung der Funktionen der Laserfiche AI Agents vor, darunter die Möglichkeit, agentenbasierte Aufgaben direkt in Workflows einzubetten, sowie die Möglichkeit, Agents im Hintergrund auszuführen, das System auf festgelegte Bedingungen zu überwachen und Aufgaben dann automatisch auszuführen. Laserfiche wird im dritten Quartal 2026 zudem weitere Sicherheitsverbesserungen einführen. Diese Aktualisierungen werden die Fähigkeit von Laserfiche weiter stärken, stark regulierte Branchen durch den sicheren und kontrollierten Einsatz von KI zu unterstützen.

"Laserfiche bildet seit Jahren das Rückgrat unserer Finanzabläufe und bietet uns die Stabilität und detaillierte Kontrollmöglichkeiten, die wir für unsere wichtigen Unterlagen benötigen", sagte Desiree Champaco, Vice President für Informationstechnologie und Lieferkette bei Diamond of California. "Da Diamond die Zusammenarbeit mit Lieferanten, Produktionspartnern und Kunden optimiert, werden die KI-Funktionen von Laserfiche eine größere Rolle dabei spielen, wie wir genaue und zuverlässige Daten erfassen, bereitstellen und nutzen."

"Als eine der führenden Digitalstädte hat sich Scottsdale zum Ziel gesetzt, mithilfe von Spitzentechnologie unseren Einwohnern ein reaktionsschnelles, modernes Erlebnis zu bieten", sagte Bianca Lochner, Chief Information Officer der Stadt Scottsdale. "Laserfiche war ein wichtiger Partner bei unserer digitalen Transformation und hat uns ein sicheres Rahmenwerk zur Verfügung gestellt, um komplexe Daten in bessere Dienstleistungen für die Bürger umzuwandeln. Diese Innovation hilft uns dabei, unsere Abläufe weiter auszubauen und unserem Anspruch auf Spitzenleistungen für unsere Gemeinde gerecht zu werden."

Stärkung moderner Unternehmen durch wirkungsvolle, nutzerorientierte Lösungen

Gartner Peer Insights erfasst Kundenerfahrungen anhand von Gartner-verifizierten Bewertungen und Rezensionen. Seit dem 5. Mai 2026 umfassen die Laserfiche-Bewertungen Folgendes:

"Laserfiche hat unsere Arbeitsweise grundlegend verändert und es uns ermöglicht, unsere Finanzabteilungen an einem Standort und nach einheitlichen Arbeitsstandards zusammenzuführen. Der Support war hervorragend, wenn ich Probleme hatte, die ich nicht selbst lösen konnte." Senior Finance Manager in der Fertigungsindustrie [Vollständige Bewertung lesen]

"Laserfiche ist eine unglaublich robuste Formularlösung, die es uns ermöglicht, innovative automatisierte Prozesse anzubieten und bestehende Geschäftsprozesse zu verbessern. Wir sind von diesem Produkt begeistert." IT-Manager im Gesundheitswesen und in der Biotechnologie [Vollständige Bewertung lesen]

Für weitere Informationen

Laden Sie eine kostenlose Kopie des 2026 Gartner Magic Quadrant for Document Management-Berichts herunter.

Erfahren Sie, warum Laserfiche im 2025 Gartner Peer Insights 'Voice of the Customer': Document Management-Bericht als "Customers' Choice" ausgezeichnet wurde.

Um mehr über Laserfiche AI zu erfahren, besuchen Sie laserfiche.com/ai.

Gartner Haftungsausschluss

Gartner, Magic Quadrant for Document Management, Tim Nelms, Jed Cawthorne, Marko Sillanpaa, Rachel O'Farrell, Stephen Emmott, 30. April 2026

Gartner, Voice of the Customer for Document Management, Peer Contributors, 2025, 25. Juni 2025

Diese Grafik wurde von Gartner, Inc. als Teil einer umfassenderen Studie veröffentlicht und sollte im Kontext des gesamten Dokuments betrachtet werden. Das Gartner-Dokument ist auf Anfrage bei Laserfiche erhältlich. Gartner, Magic Quadrant und Peer Insights sind Marken von Gartner, Inc. und/oder deren verbundenen Unternehmen. Die Peer Insights von Gartner geben die Meinung einzelner Endanwender wieder, die auf ihren eigenen Erfahrungen beruhen. Sie sind nicht als Tatsachenbehauptungen zu verstehen und stellen auch nicht die Ansichten von Gartner oder seinen Tochtergesellschaften dar. Gartner unterstützt keinen Anbieter, kein Produkt und keine Dienstleistung, die in diesem Inhalt dargestellt werden, und gibt keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien in Bezug auf diesen Inhalt, seine Genauigkeit oder Vollständigkeit, einschließlich Garantien der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Über Laserfiche

Laserfiche ist eine führende Unternehmensplattform für Dokumentenmanagement und inhaltszentrierte Workflow-Automatisierung. Durch skalierbare Workflows, Formulare, Vorlagen ohne Programmieraufwand und KI-gestützte Erfassung beschleunigt die Laserfiche-Plattform die Geschäftsabwicklung.

Laserfiche war der Vorreiter des papierlosen Büros durch Enterprise Content Management. Heute umfasst der cloud-orientierte Entwicklungsansatz von Laserfiche Innovationen im Bereich des maschinellen Lernens und der künstlichen Intelligenz, um Organisationen in der ganzen Welt die Transformation zum digitalen Unternehmen zu ermöglichen. Kunden aus allen Branchen darunter Behörden, Bildungseinrichtungen, Finanzdienstleister, Gesundheitseinrichtungen und Fertigungsbetriebe nutzen Laserfiche, um ihre Produktivität zu steigern, ihre Geschäftstätigkeit zu skalieren und ihren Kunden ein vorrangig digitales Erlebnis zu bieten.

Mit seinen Mitarbeitern verfolgt Laserfiche die Vision des Unternehmens, seine Kunden zu befähigen und Menschen dazu zu inspirieren, sich ganz neu vorzustellen, wie Technologie das Leben verändern kann.

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