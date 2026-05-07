Das Kraken-Betriebssystem verwaltet das wachsende Portfolio von Pure Energie auf einer intelligenten Plattform

Pure Energie profitiert von einer nahtlosen Koordination zwischen Kundenlast, Wind, Solar und Batterien wodurch der Wert der Anlagen maximiert und gleichzeitig der Netzausgleich unterstützt wird

20 Standorte sollen im ersten Halbjahr 2026 integriert werden, weitere Erweiterungen sind geplant

Pure Energie, ein niederländisches Unternehmen für saubere Energie, hat sich für Kraken entschieden das KI-gestützte Betriebssystem, das globale Energieversorger transformiert -, um sein Portfolio aus Verbrauchern, Wind-, Solar- und Batteriekapazitäten in den Niederlanden zu verwalten und zu optimieren.

Kraken vereint netzgebundene Anlagen und Verbrauchernachfrage auf derselben Plattform und koordiniert sie als ein einziges, intelligentes Portfolio. Dies ermöglicht es Pure Energie, Nachfrage und Erzeugung in Echtzeit zu optimieren wodurch der Wert der Anlagen maximiert und Ungleichgewichtskosten reduziert werden.

Die Partnerschaft wird ein Energiemanagementsystem bereitstellen, das neben Krakens Suite fortschrittlicher Daten- und Warnmeldungsdienste auch den Ausgleich im Endkundenbereich, Day-Ahead-Drosselung, Intraday-Handel, die Optimierung von Ungleichgewichten und den Zugang zu Nebenmärkten umfasst.

Kraken hat sich mit dem niederländischen Netzbetreiber TenneT sowie der bestehenden Technologie von Pure Energie integriert, um einen nahtlosen, sicheren Marktzugang in den Niederlanden und im gesamten internationalen Einzugsgebiet von Kraken zu gewährleisten.

Da die Wind- und Batteriekapazitäten in den Niederlanden wachsen, nehmen Netzengpässe und Volatilität zu. Durch die intelligente Koordination von Erzeugung, Speicherung und Nachfrage in einem System hilft Kraken, den Druck auf das Netz zu verringern, während gleichzeitig der Wert erneuerbarer Energien maximiert und die Energiewende beschleunigt wird.

Bert Frowijn, Geschäftsführer von Pure Energie, sagte: "Unsere Partnerschaft mit Kraken verbessert die Leistung, Zuverlässigkeit und Flexibilität unserer eigenen Anlagen sowie derer von Dritten erheblich. Dies ermöglicht es uns, die Integration erneuerbarer Energien in das niederländische Energiesystem mit seiner einzigartigen Dynamik zu beschleunigen und gleichzeitig Sicherheit und intelligente Optimierung zu bieten. Die bewährte Zuverlässigkeit und die branchenführenden Optimierungsfähigkeiten von Kraken in Kombination mit unserem fundierten Handelswissen bieten uns eine solide Grundlage für die Verwaltung und Optimierung unseres gesamten Portfolios und unserer eigenständigen Anlagen auf allen Energiemärkten, von Termingeschäften bis hin zur Echtzeit-Einsatzplanung."

Charlotte Johnson, General Manager of Flexibility bei Kraken, sagte: "Die Umstellung auf erneuerbare Energien verändert die Art und Weise, wie das gesamte Energiesystem funktionieren muss. Es geht nicht mehr darum, einzelne Anlagen zu verwalten es geht darum, Nachfrage, Wind, Sonne und Speicherung gemeinsam über ein intelligentes, vernetztes Betriebssystem zu koordinieren. Pure Energie ist ein innovativer, zukunftsorientierter Partner, der mit Kraken zusammenarbeitet, um das volle Potenzial seines Portfolios auszuschöpfen und gleichzeitig ein widerstandsfähiges Netz zu unterstützen."

-ENDE-

Über Kraken

Kraken ist das beliebteste und bewährteste Betriebssystem für die Energiebranche. Basierend auf Utility-Grade AI und fundiertem Branchenwissen helfen wir Energieversorgern dabei, ihre Technologie und Betriebsabläufe zu transformieren, damit sie die Energiewende anführen können.

Kraken unterstützt weltweit über 90 Millionen Konten, von Haushalten und Unternehmen bis hin zu großen Industriekunden, und ermöglicht es Energieversorgern, schneller Innovationen voranzutreiben, neue Einnahmequellen zu erschließen, Energie für Kunden erschwinglicher zu machen und ein intelligenteres, widerstandsfähigeres Stromnetz zu schaffen. Führende Energieunternehmen wie EDF Energy, E.ON Next, Octopus Energy, Origin, Plenitude, National Grid und Tokyo Gas vertrauen auf Kraken, das durchweg messbare Ergebnisse liefert, darunter eine um bis zu 40 höhere Effizienz und eine dreifach gesteigerte Kundenzufriedenheit.

Unser Betriebssystem liefert bessere Ergebnisse von der Erzeugung über die Verteilung bis hin zur Versorgung indem es Daten, Automatisierung und KI, die speziell für Energieversorger entwickelt und ständig optimiert werden, auf einer einzigen Plattform vereint. Dank eines stetigen Stroms neuer Software-Releases sind unsere Kunden für die Zukunft gerüstet. Und mit einer beispiellosen Erfolgsbilanz bei schnellen, nahtlosen Migrationen helfen wir Energieversorgern auf der ganzen Welt, das Mögliche zu verwirklichen.

Mit Hauptsitz in London und New York sowie regionalen Zentren in Paris, Tokio und Melbourne ist es unsere Mission, einen großen, grünen Beitrag zur Welt zu leisten und das Leben von einer Milliarde Menschen zu verbessern.

https://kraken.tech/

Über Pure Energie

Wir erzeugen und vermarkten Ökostrom in den Niederlanden. Wir sind nicht erst später grün geworden; wir waren von Anfang an grün und werden es auch bleiben. Das ist eine Herausforderung, aber mit über 30 Jahren Erfahrung haben wir die gesamte grüne Energiekette im Griff. Diese Kontrolle sorgt für Flexibilität und optimierte Lösungen.

Mit Energiespeicherlösungen und Smart-Grid-Anbindungen entlasten wir das Energienetz und liefern zuverlässige grüne Energie, auch wenn der Wind nicht weht oder die Sonne nicht scheint. Als unabhängiges niederländisches Energieunternehmen treiben wir gemeinsam mit 150 Kollegen, Kunden und Partnern die Energiewende voran.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260506776343/de/

Contacts:

press@kraken.tech