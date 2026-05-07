Über einen relativ langen Zeitraum herrschte Ruhe an der Zollfront. US-Präsident Donald Trump war eher mit anderen Themen beschäftigt. Doch nun lebt dieses leidige Thema erneut auf. So hat Trump der Europäischen Union nun eine konkrete Frist für die Umsetzung der Handelsvereinbarung gesetzt.Sollte die EU nicht bis zum US-Geburtstag am 4. Juli ihren Teil des Abkommens erfüllen, würden die Zölle "leider sofort auf ein viel höheres Niveau steigen", teilte Trump auf seiner Plattform Truth Social mit. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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