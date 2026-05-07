Nach ihrem zuletzt starken Lauf haben die US-Aktienmärkte am Donnerstag den Rückwärtsgang eingelegt. Als Grund nannten Händler die Entwicklung der Ölpreise. Ein Barrel der Nordseesorte Brent verteuerte sich zuletzt erneut, nachdem der Preis zuvor deutlich mehr nachgegeben hatte. Bei WTI-Öl sah es ähnlich aus.Der Dow Jones Industrial schloss 0,63 Prozent tiefer bei 49.596,97 Punkten, nachdem er anfangs kurzzeitig über die Marke von 50.000 Punkten geklettert war. Der marktbreite S&P 500 erklomm ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär