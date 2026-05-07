- HEALWELL erzielte im ersten Quartal 2026 einen Quartalsumsatz aus fortlaufender Betriebstätigkeit in Höhe von 33,2 Millionen $, was einem Anstieg um 316 % gegenüber dem im ersten Quartal 2025 erzielten Umsatz von 8,0 Millionen $ entspricht. Das Umsatzwachstum in diesem Quartal wurde hauptsächlich durch die Übernahme von Orion Health und das organische Wachstum der KI-Abteilung des Unternehmens bestimmt.

- HEALWELL meldete für das erste Quartal 2026 ein positives bereinigtes EBITDA von 0,7 Millionen $, verglichen mit einem bereinigten EBITDA-Verlust von 2,3 Millionen $ im ersten Quartal 2025, was einer Verbesserung um 132 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Die Verbesserung des bereinigten EBITDA ist auf die Übernahme von Orion Health und die Verbesserung der Performance in allen Geschäftssegmenten von HEALWELL zurückzuführen.

- Das Unternehmen meldete für das erste Quartal 2026 einen IFRS-Nettoverlust aus fortlaufender Betriebstätigkeit in Höhe von 6,8 Millionen $, verglichen mit einem Nettoverlust von 14,1 Millionen $ im ersten Quartal 2025.

- Im Verlauf des Quartals schloss HEALWELL seinen ersten KI-Vertrag mit einem großen staatlichen Gesundheitssystem im Nahen Osten ab und baute die Unternehmensimplementierungen in ganz Nordamerika weiter aus, wodurch die wachsende internationale Präsenz des Unternehmens und die Akzeptanz seiner KI-Lösungen gestärkt wurden.

- HEALWELL hat einen Vertrag im Wert von mehreren Millionen Dollar im Bereich des US-amerikanischen Gesundheitsinformationsaustauschs (HIE, Health Information Exchange) unterzeichnet, wodurch das Unternehmen seine Position im Bereich der Interoperabilität klinischer Daten stärkt und die groß angelegte Aggregation und Standardisierung von Gesundheitsdaten über Krankenhäuser, Kliniken, Labore und Behörden des öffentlichen Gesundheitswesens hinweg ermöglicht.

TORONTO, ON, 7. Mai 2026 / IRW-Press / HEALWELL AI Inc. ("HEALWELL" oder das "Unternehmen") (TSX: AIDX, OTCQX: HWAIF), ein Unternehmen für künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen, das auf die Gesundheitsvorsorge spezialisiert ist, gibt hiermit seine ungeprüften verkürzten konsolidierten Finanzergebnisse für das erste Quartal zum 31. März 2026 bekannt. Eine Zusammenfassung der Finanz- und Betriebsergebnisse des Unternehmens ist unten aufgeführt. Detailliertere Informationen sind in den Zwischenberichten und dem entsprechenden Lagebericht (MD&A) enthalten, die auf der SEDAR+-Seite des Unternehmens unter www.sedarplus.com verfügbar sind. Die in dieser Pressemitteilung als "bereinigt" bezeichneten Finanzkennzahlen sind Non IFRS-Finanzkennzahlen, die möglicherweise nicht mit ähnlichen, von anderen Unternehmen veröffentlichten Kennzahlen vergleichbar sind. Weitere Informationen finden Sie weiter unten unter Non-IFRS-Finanzkennzahlen.

James Lee, Chief Executive Officer von HEALWELL, kommentierte: "HEALWELL arbeitet jetzt in einem grundlegend anderen Maßstab als noch vor einem Jahr. Das Umsatzwachstum von 316 % im Jahresvergleich spiegelt die erfolgreiche Integration von Orion Health und die beschleunigte Einführung unserer KI-Plattform in globalen Gesundheitssystemen wider. Wir bauen eine einheitliche Infrastruktur für klinische Intelligenz auf der Grundlage von DARWEN auf, die über Smart Search, Smart Summary und Smart ID direkt in Workflows integriert ist und zunehmend Teil der Art und Weise wird, wie die Versorgung in Krankenhäusern und Gesundheitssystemen durchgeführt wird."

James Lee sagte weiter: "Ebenso wichtig ist die Ausweitung unserer globalen Präsenz. Dieses Quartal markierte unseren ersten KI-Vertrag mit einem großen staatlichen Gesundheitssystem im Nahen Osten, ein kontinuierliches Wachstum der Unternehmensimplementierung in Nordamerika und eine bedeutende Expansion unseres Bereichs US Health Information Exchange (HIE). Dies sind keine Pilotprogramme, sondern umfangreiche Integrationen in die Kerninfrastruktur von Gesundheitssystemen, wo KI unserer Meinung nach den dauerhaftesten Wert schafft. Gleichzeitig unterstreicht das kontinuierliche Wachstum bei der DARWEN-Validierung, das nun durch 47 von Fachleuten geprüfte Publikationen unterstützt wird, dass unsere Plattform sowohl kommerziell skalierbar als auch klinisch glaubwürdig ist."

Anthony Lam, Chief Financial Officer von HEALWELL, kommentierte: "Dieses Quartal spiegelt die anhaltenden Fortschritte bei der Stärkung der finanziellen Basis des Unternehmens wider, während wir unser Geschäft ausbauen und diversifizieren. Wir konzentrieren uns zunehmend auf die Steigerung der betrieblichen Effizienz, die Verbesserung der Margen und die Umstellung des Geschäfts auf einen nachhaltigen positiven Cashflow, da unsere Umsatzströme mit höherer Gewinnspanne im Bereich KI und Gesundheitssoftware weiter wachsen und unsere Integrationssynergien aus den jüngsten Übernahmen realisiert werden. Auch in Zukunft bleibt unsere Priorität eine disziplinierte Kapitalzuweisung und Umsetzung auf der gesamten Plattform. Mit der Verbesserung der bereinigten EBITDA-Trends und einem stärker fokussierten Betriebsmodell sind wir der Ansicht, dass HEALWELL gut positioniert ist, um seinen Weg in Richtung eines nachhaltig positiven Cashflows fortzusetzen und gleichzeitig ein starkes Wachstum in unseren Kernmärkten aufrechtzuerhalten."

Finanzielle Highlights des 1. Quartals 2026

Die bedeutsamen finanziellen Highlights für die fortlaufenden Betriebe des Unternehmens in den drei Monaten zum 31. März 2026 beinhalten Folgendes:

- HEALWELL erzielte im ersten Quartal 2026 einen Quartalsumsatz aus fortlaufender Betriebstätigkeit in Höhe von 33,2 Millionen $ - eine Steigerung von 316 % gegenüber dem Umsatz von 8 Millionen $ im ersten Quartal 2025. Die Übernahme und Integration von Orion Health sowie organische und nicht organische Initiativen trugen wesentlich zum Gesamtumsatzwachstum bei.

- HEALWELL erzielte im ersten Quartal 2026 einen Bruttogewinn von 19,5 Millionen $ - eine Steigerung von 340 % gegenüber den 4,4 Millionen $ im ersten Quartal 2025. Die Steigerung ist auf höhere Quartalsumsätze zurückzuführen.

- HEALWELL erzielte im ersten Quartal 2026 eine Bruttomarge von 59 %, gegenüber 56 % im ersten Quartal 2025.

- Im ersten Quartal 2026 gab HEALWELL ein positives bereinigtes EBITDA von 0,7 Millionen $ bekannt, gegenüber einem bereinigten EBITDA-Verlust von 2,3 Millionen $ im ersten Quartal 2025. Die Verbesserung des bereinigten EBITDA ist auf die Übernahme von Orion Health und die verbesserte Performance in allen Geschäftssegmenten von HEALWELL zurückzuführen.

- Im ersten Quartal 2026 belief sich der IFRS-Nettoverlust des Unternehmens aus fortlaufender Betriebstätigkeit auf 6,8 Millionen $, gegenüber einem Nettoverlust von 14,1 Millionen $ im Vorjahr.

- Per 31. März 2026 verfügte HEALWELL über 21,9 Millionen $ an Barmitteln, gegenüber 18,6 Millionen $ per 31. Dezember 2025.

Geschäftliche und operative Highlights im 1. Quartal 2026

Zu den wichtigsten geschäftlichen und operativen Highlights des Unternehmens im Quartal zum 31. März 2026 zählen die folgenden:

- Plattformintegration und Erweiterung der eingebetteten KI: Am 12. Februar 2026 gab HEALWELL Fortschritte bei der Integration seiner Khure- und Pentavere-Kapazitäten in eine einheitliche KI-Engine auf der Basis von DARWEN bekannt und kündigte koordinierte kommerzielle Initiativen über die Kundenbasis von Orion Health und Verosource Solutions hinweg an, die Upselling- und Cross-Selling-Möglichkeiten fördern sollen. Das Unternehmen hob zudem die kontinuierliche Erweiterung eingebetteter KI-Funktionalitäten hervor, einschließlich der Funktionen Smart Search, Smart Summary und Smart ID innerhalb der Plattform von Orion Health. Es kündigte außerdem die geplante Markteinführung von Amadeus AI in Nordamerika für die erste Jahreshälfte 2026 an, gefolgt von einer internationalen Expansion, die für den weiteren Jahresverlauf geplant ist.

- Lancierung der WELLTRUST-Plattform für die ethische Identifizierung von Patienten: HEALWELL brachte am 19. Februar 2026 WELLTRUST auf den Markt, eine gemeinsam mit WELL Health Technologies Corp. entwickelte Plattform zur Identifizierung von Patienten, bei der die Zustimmung der Patienten im Vordergrund steht. Die Plattform ermöglicht dank der Kombination von DARWEN AI mit dem Kliniknetzwerk von WELL eine sichere Identifizierung von für die Forschung geeigneten Patienten, wahrt deren Privatsphäre und unterstützt die Rekrutierung von Patienten für klinische Studien sowie der Generierung von Real-World Evidenz in ganz Kanada.

- Globale KI-Expansion und Implementierung in Unternehmen: HEALWELL gab am 26. Februar 2026 seinen ersten Vertrag über die Bereitstellung von KI-Lösungen für ein großes staatliches Gesundheitssystem im Nahen Osten bekannt und setzte damit einen wichtigen Meilenstein in seiner globalen Expansion. Gleichzeitig setzt HEALWELL die Implementierung von SMART Identify, SMART Search und SMART Summary in Gesundheitssystemen in Kanada und den USA fort, um KI in betriebliche Arbeitsabläufe einzubetten, einschließlich des Managements von Patientenidentitäten und der automatisierten klinischen Dokumentation. Zugleich steigert HEALWELL die Implementierung in Unternehmen in den Kernmärkten.

- Millionenschwerer Vertrag über die Interoperabilität von Gesundheitsdaten in den USA: HEALWELL gab am 5. März 2026 einen Vertrag über mehrere Millionen Dollar für Health-Information-Exchange-Software (HIE-Software) in den USA bekannt. Damit erweitert das Unternehmen seine Präsenz im Bereich der Interoperabilität von Unternehmensdaten in den Vereinigten Staaten. Die Plattform wird klinische Daten von Krankenhäusern, Kliniken, Laboren und Gesundheitsbehörden zusammenführen und standardisieren, um die Koordination der Versorgung zu verbessern, Doppelarbeit zu vermeiden und die Arbeitsabläufe der Anbieter zu optimieren.

- DARWEN AI erreicht 47 von Fachleuten begutachtete Veröffentlichungen: HEALWELL gab am 12. März 2026 bekannt, dass seine Plattform DARWEN AI nun in 47 von Fachleuten begutachteten Publikationen für verschiedene Krankheitsbereiche und Patientengruppen validiert wurde. Das Unternehmen präsentierte außerdem auf der Tagung der European Crohn's and Colitis Organisation (ECCO) neue Forschungsergebnisse, die auch in der Fachzeitschrift Journal of Crohn's and Colitis veröffentlicht wurden. Dies unterstreicht die zunehmende wissenschaftliche Validierung und Akzeptanz von DARWEN AI in der realen klinischen Forschung noch weiter.

Events nach dem 31. März 2026

Zu den wichtigen geschäftlichen und operativen Highlights des Unternehmens nach dem 31. März 2026 zählen die folgenden:

- Update zum Board: Am 22. April 2026 berief HEALWELL AI Brad Porter, Chief Commercial Officer von HEALWELL und CEO von Orion Health, in das Board of Directors. Er bringt umfassende Erfahrung in den Bereichen globale Gesundheitstechnologie und Geschäftsstrategie mit, was das Wachstum des Unternehmens beschleunigen wird. Gleichzeitig trat Ian McCrae, Gründer von Orion Health, im Anschluss an die erfolgreiche Integration von Orion Health vom Board zurück, nachdem er HEALWELL durch eine Phase der strategischen Expansion geführt hat.

Details zum Webcast und zur Telefonkonferenz:

HEALWELL wird am Freitag, den 8. Mai 2026 um 8:30 Uhr ET (5:30 Uhr PT) eine Telefonkonferenz mit gleichzeitigem Webcast abhalten, um die Finanzergebnisse zu erörtern. Die Telefonkonferenz wird von Chief Executive Officer James Lee, President Dr. Alexander Dobranowski und Chief Financial Officer Anthony Lam abgehalten. Bitte wählen Sie sich 10 Minuten vor dem Beginn der Telefonkonferenz ein.

Datum: Freitag, 8. Mai 2026

Uhrzeit: 8:30 Uhr ET / 5:30 Uhr PT

Webcast-Link: https://www.gowebcasting.com/14709

Gebührenfrei Nordamerika: 1-800-715-9871

Gebührenpflichtige internationale Rufnummer: 1-647-932-3411

Wenn Sie sich per Telefon in die Telefonkonferenz einwählen, rufen Sie bitte 10 Minuten vor Beginn der Telefonkonferenz an und bitten Sie darum, mit dem "HEALWELL AI Inc. Conference Call" verbunden zu werden.

Ausgewählte Finanzinformationen

(in 1.000 Dollar, ausgenommen Prozentsätze und Beträge pro Aktie)

Non-IFRS-Kennzahlen

Die in diesem Dokument verwendeten Begriffe "EBITDA", "bereinigtes EBITDA" und "bereinigte EBITDA-Marge" haben keine standardisierte Bedeutung gemäß IFRS, sind möglicherweise nicht mit ähnlichen, von anderen Unternehmen veröffentlichten Finanzkennzahlen vergleichbar und sollten nicht als Ersatz für oder besser als IFRS-Finanzkennzahlen angesehen werden. Den Lesern wird empfohlen, den Abschnitt "Non-IFRS Financial Measures" im Lagebericht (Management Discussion and Analysis) des Unternehmens für das Quartal, das am 31. März 2026 endete, zu lesen, der auf der SEDAR+-Seite des Unternehmens unter www.sedarplus.com abrufbar ist und eine ausführliche Erklärung der Zusammensetzung dieser Kennzahlen und ihrer Verwendung enthält.

Die folgende Tabelle zeigt die Überleitung des EBITDA, bereinigten EBITDA und der bereinigten EBITDA-Marge zum Nettogewinn (-verlust) für die drei Monate zum 31. März 2026 und 31. März 2025:

Segmentierte Umsätze

James Lee

Chief Executive Officer

HEALWELL AI Inc.

Über HEALWELL

HEALWELL ist ein Unternehmen für künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen, das sich auf die Gesundheitsvorsorge spezialisiert hat. Das Unternehmen sieht es als seine Aufgabe, die Gesundheitsversorgung zu verbessern und durch die Früherkennung von Krankheiten Leben zu retten. Das Unternehmen entwickelt und vermarktet mit Hilfe seiner eigenen Technologie modernste klinische Entscheidungsunterstützungssysteme, die Gesundheitsdienstleistern dabei helfen können, seltene und chronische Krankheiten zu erkennen, ihre Praxis effizienter zu gestalten und damit ihre Patienten erfolgreicher zu behandeln. HEALWELL setzt auf eine Strategie, bei der die Entwicklung und der Erwerb technologischer und klinisch-wissenschaftlicher Kompetenzen, welche die Roadmap des Unternehmens ergänzen, im Zentrum stehen. HEALWELL notiert unter dem Börsensymbol "AIDX" an der Toronto Stock Exchange und unter dem Börsensymbol "HWAIF" an der OTC Exchange. Nähere Informationen zu HEALWELL erhalten Sie unter https://healwell.ai/.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze dar, darunter Aussagen über die zunehmende Präsenz des Unternehmens und die beschleunigte Annahme seiner Produkte und Dienstleistungen; die sich stärkende finanzielle Grundlage des Unternehmens und die geplante Einführung seines Produkts Amadeus AI sowie der anschließenden Expansion in neue Maerkte, und basieren auf Annahmen, Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Zukunftsgerichtete Aussagen werden häufig, jedoch nicht immer, durch Wörter oder Formulierungen wie "wachsend", "stärkend", "ermöglicht", "beschleunigt", "aufbauend", "übergehend", "verbessert", "Trends", "wird", "erhält", "geplant", "weiterhin", "erweitert" oder durch Abwandlungen solcher Wörter und Formulierungen gekennzeichnet oder durch Aussagen, dass bestimmte zukünftige Bedingungen, Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten, erfolgen oder erreicht "werden", "können", "könnten", "würden", "sollten", "mögen" oder "dürften", oder durch deren Verneinung. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen notwendigerweise auf den Einschätzungen des Managements hinsichtlich historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter zukünftiger Entwicklungen sowie einer Reihe spezifischer Faktoren und Annahmen, die zwar von HEALWELL zum Zeitpunkt solcher Aussagen als angemessen erachtet werden, jedoch außerhalb der Kontrolle von HEALWELL liegen und innewohnend erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerbsbezogenen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen, die dazu führen könnten, dass die zukunftsgerichteten Aussagen letztendlich ganz oder teilweise falsch oder unwahr sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf verschiedenen Annahmen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die folgenden: HEALWELLs Fähigkeit, die Mitarbeiter, Produkte, Dienstleistungen, Kunden und Beziehungen von Orion Health nutzbringend einzusetzen; HEALWELLs Fähigkeit, die Beziehungen zu seinen Geschäftspartnern aufrechtzuerhalten und zu nutzen; die fortgesetzte Akzeptanz der von HEALWELL entwickelten Software, Tools und Lösungen; dass HEALWELL bei der Identifizierung, Durchführung und Integration neuer Übernahmen, Investitionen und/oder Partnerschaften erfolgreich sein wird; die Stabilität der allgemeinen Wirtschafts- und Marktbedingungen; die Angemessenheit des Betriebskapitals und der Zugang zu Finanzmitteln; die Fähigkeit von HEALWELL, die geltenden Gesetze und Vorschriften einzuhalten; die fortgesetzte Einhaltung der geistigen Eigentumsrechte Dritter durch HEALWELL; die Auswirkungen des Wettbewerbs in der Branche; die Notwendigkeit zunehmend innovativer Produktlösungen und Dienstleistungsangebote; Technologien, die wie beabsichtigt oder überhaupt funktionieren; Trends beim Kundenwachstum und der Einführung neuer Technologien in der Branche; und dass die unten genannten Risikofaktoren in ihrer Gesamtheit keine wesentlichen Auswirkungen auf das Geschäft, die operativen Betriebe, die Umsätze und/oder Ergebnisse von HEALWELL haben. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit innewohnenden Risiken und Ungewissheiten verbunden, die allgemeiner oder spezifischer Natur sein können und zu der Möglichkeit führen, dass sich Erwartungen, Prognosen, Vorhersagen, Projektionen oder Schlussfolgerungen als nicht zutreffend erweisen, dass Annahmen nicht korrekt sind und dass Ziele, strategische Ziele und Prioritäten nicht erreicht werden.

Bekannte und unbekannte Risikofaktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von HEALWELL liegen, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse von HEALWELL wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen, Erfolgen oder Entwicklungen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu diesen Risikofaktoren zählen unter anderem jene Faktoren, die im Abschnitt "Risk Factors" im jüngsten Jahresbericht von HEALWELL vom 18. März 2026 erörtert werden, der auf dem SEDAR+-Profil von HEALWELL unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Die Risikofaktoren sollen keine vollständige Liste der Faktoren darstellen, die sich auf das Unternehmen auswirken könnten, und der Leser wird darauf hingewiesen, diese und andere Faktoren, Ungewissheiten und potenzielle Ereignisse sorgfältig zu berücksichtigen und sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen werden gemacht, um über die Erwartungen und Pläne des Managements in Bezug auf die Zukunft zu informieren. HEALWELL lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, oder wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Aussagen zu erläutern, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind durch diese Warnhinweise eingeschränkt.

Für weitere Informationen:

Pardeep S. Sangha

Investor Relations, HEALWELL AI Inc.

Telefon: 604-572-6392

mailto:ir@healwell.ai

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

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