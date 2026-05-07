Die Nemetschek-Aktie touchierte zwischenzeitlich bereits das zur damaligen Beschau vom 26. Februar ins Visier genommene Abwärtskursziel bei 56,66 €. Vielmehr noch ging es exakt auf 55 € in die Tiefe und somit blieb ein Test der nachfolgenden Unterstützung von 50,93 € aus. Der Kurskorridor von rund 51-56 € bleibt dabei interessant, denn ein nochmaliges Anlaufen kann keineswegs ausgeschlossen werden. Worauf es jetzt ankommt Im nachfolgenden Wochenchart ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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