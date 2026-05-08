Drei Flugzeugprogramme wurden genehmigt; drei weitere werden voraussichtlich im Jahr 2026 genehmigt

FlightSafety International Inc., der weltweit führende Anbieter von Luftfahrtausbildung und Simulationstechnologie, gab heute bekannt, dass das Unternehmen von der Federal Aviation Administration (FAA) die Zulassung für die virtuelle Vorflugkontrolle (VAPI) mit Bewertungsmodus für drei Flugzeug-Ausbildungsprogramme erhalten hat: die Embraer EMB-550, die Gulfstream G500/G600 und die Citation Latitude.

Diese innovative Funktion ermöglicht es Piloten in der Grundausbildung, im Trainingsmodus eine virtuelle 3D-Flugzeugvorflugkontrolle durchzuführen, mit der zusätzlichen Möglichkeit, direkt ins Cockpit zu wechseln und anschließend in den Bewertungsmodus überzugehen, in dem die Piloten den praktischen Teil ihrer Vorflugkontrolle absolvieren können.

"VAPI stellt einen bedeutenden Fortschritt im Bereich der Ausbildungsinnovation dar", sagte David Penney, Vice President für Sicherheit, Schulungsmaterialien und regulatorische Angelegenheiten bei FlightSafety International. "Durch die Nutzung einer immersiven 3D-Umgebung bietet es Piloten eine ansprechendere und praxisnahe Möglichkeit, sich mit dem Flugzeug vertraut zu machen, die Inspektionsdisziplin zu stärken und sich besser auf den realen Einsatz vorzubereiten."

Drei weitere Flugzeug-Ausbildungsprogramme die Gulfstream G280, die Gulfstream G650 und die Dassault Falcon 8X sollen im Jahr 2026 die virtuelle Vorflugkontrolle mit Bewertungsmodus erhalten. Danach folgen die Pilatus PC-12 und PC-24, die Gulfstream G700/G800 sowie weitere Modelle.

VAPI ist bereits in ausgewählten FlightSafety-Lernzentren für die Citation Latitude sowie in allen Schulungsprogrammen für die Modelle Falcon 8X, Gulfstream G280, G500/G600, G650, Pilatus PC-12, PC-24 und Embraer EMB-550 verfügbar.

Über FlightSafety International Inc.

FlightSafety International ist das weltweit führende Unternehmen für professionelle Flugausbildung und Anbieter von Flugsimulatoren, visuellen Systemen und Displays für Bildungs-, kommerzielle, staatliche und militärische Organisationen. Im Jahr 2026 feiert das Unternehmen sein 75-jähriges Bestehen und blickt damit auf mehr als sieben Jahrzehnte zurück, in denen es durch strenge, praxisorientierte Schulungsprogramme für Piloten, Techniker und andere Fachkräfte aus über 170 Ländern zur Verbesserung der Flugsicherheit beigetragen hat. FSI betreibt derzeit weltweit eine Flotte modernster Simulatoren in Lernzentren und Schulungsstätten auf sechs Kontinenten. Weitere Informationen finden Sie unter flightsafety.com.

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